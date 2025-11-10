Τέλος ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Τίτλοι τέλους για τον Λεωνίδα Βόκολο στον πάγκο του Ατρομήτου, με την ομάδα του Περιστερίου να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον 55χρονο τεχνικό.

«Ανέλαβα τον Ατρόμητο σε μια ιδιαίτερη συγκυρία το καλοκαίρι, αλλά προφανώς δεν μετανιώνω και θα το ξανάκανα, γιατί όταν σε καλεί μια ομάδα με την ιστορία και την οργάνωση του Ατρόμητου δεν έχεις να σκεφτείς πολλά πράγματα», αναφέρει ο Λεωνίδας Βόκολος, για τον οποίο η ΠΑΕ τονίζει ότι υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Λεωνίδα Βόκολο.

Ο Λεωνίδας Βόκολος υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στην ομάδα μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

