Σεισμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1.024 ποδοσφαιριστές στο εδώλιο για το στοιχηματικό σκάνδαλο!

Σεισμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με την ομοσπονδία να παραπέμπει 1.024 ποδοσφαιριστές για στοιχηματικό σκάνδαλο, ανάμεσά τους 27 της πρώτης κατηγορίας και τον διεθνή Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι!

Τεράστιες διαστάσεις παίρνει το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την παραπομπή συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστών για εμπλοκή στην υπόθεση. Ανάμεσά τους βρίσκονται 27 παίκτες της πρώτης κατηγορίας, ενώ ένας εξ αυτών έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου.

 

Η αποκάλυψη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την είδηση ότι 600 ποδοσφαιριστές κατέθεσαν στην Interpol. Η ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι θα εξεταστούν από το πειθαρχικό συμβούλιο επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

 

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναβολή των πρωταθλημάτων τρίτης και τέταρτης κατηγορίας για δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πρώτες κατηγορίες θα συνεχιστούν κανονικά. Σημειώνεται επίσης ότι οι φάκελοι 47 ποδοσφαιριστών που φέρονται να στοιχημάτισαν μόνο μία φορά θα επανεξεταστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Η τουρκική ομοσπονδία σκοπεύει να ζητήσει από τη FIFA παράταση 15 ημερών στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ώστε οι ομάδες να έχουν χρόνο να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν.

Στη λίστα των 27 παικτών της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνονται δύο της Γαλατασαράι και δύο της Μπεσίκτας. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι, ο οποίος έχει κληθεί από τον Βιτσέντσο Μοντέλα για τα ματς του Νοεμβρίου.

 

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη