Ισοφάρισε... στοιχειωμένο ρεκόρ των Ντι Στέφανο και Πούσκας ο απίθανος Λεβαντόφσκι

Με το χατ τρικ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Θέλτα, ο Πολωνός έβαλε το όνομά του σε ένα ρεκόρ που διατηρούσαν οι Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Φέρεντς Πούσκας.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στη μεγάλη επικράτηση της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Θέλτα στο Βίγκο ήταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος με τρία γκολ οδήγησε τους «μπλαουγκράνα» στη νίκη, μειώνοντας έτσι τη διαφορά από την κορυφή και τη Ρεάλ Μαδρίτης στους τρεις βαθμούς.

Ο Πολωνός φορ έχει ανεβάσει στροφές, ενώ παράλληλα μετά το χθεσινό (09/11) του σόου έβαλε το όνομά του σε ένα... στοιχειωμένο ρεκόρ δίπλα σε δύο ιερά τέρατα της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο και τον Φέρεντς Πούσκας.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έφτασε τα τρία χατ τρικ στη La Liga έχοντας ξεπεράσει τα 35 έτη, κάτι που μόνο οι δύο θρύλοι της «βασίλισσας» έχουν καταφέρει.

Στη θητεία του στην ομάδα του Χάνσι Φλικ ο 37χρονος μετράει 108 γκολ και 20 ασίστ σε συνολικά 159 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, ισάριθμα Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Ισπανίας.

Διαβαστε ακομη