ΒΙΝΤΕΟ: Σαν μια οικογένεια η Εθνική... και τα λόγια του Μάντζιου!

Την προετοιμασία της για τον επικείμενο αγώνα με την Αυστρία ξεκίνησε η Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν στον «Αρχάγγελο» για την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Απόστολου Μάντζιου, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θετικό.

Στην κλήση του ομοσπονδιακού τεχνικού προστέθηκε και ο Πέτρος Ιωάννου της ΑΕΚ Λάρνακας, ο οποίος ενσωματώθηκε άμεσα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Με την άφιξη των παικτών στα αποδυτήρια, ο Μάντζιος φρόντισε να τους καλωσορίσει όλους προσωπικά, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή το πνεύμα ενότητας και ομαδικότητας που θέλει να περάσει στην ομάδα.

Μάλιστα ο Ελλαδίτης τεχνικός «έβγαλε λόγο» και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όλη την ομάδα πριν από την έναρξη της προπονήσης.

Η προετοιμασία συνεχίζεται με στόχο η Κύπρος να παρουσιαστεί έτοιμη και ανταγωνιστική στο δύσκολο εντός έδρας τεστ με τους Αυστριακούς.