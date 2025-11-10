Κυπριακή Αρχή Αντί-ντόπινγκ/ΑΠΟΕΛ: Όχι μόνο εξέταση, αλλά και δημοσιοποίηση

Με δεδομένο ότι ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σήμερα σε καταγγελία προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Αρχής Αντί-ντόπινγκ, κάνοντας λόγο για ανισομερή στάση που έτυχαν οι ποδοσφαιριστές του, στη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ στο ντέρμπι με την Ομόνοια, αναμένεται συνέχεια στο θέμα.

Όπως αναφέρει ο ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωσή του, η καταγγελία εστιάζεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι «δεν επιτραπεί απο τους λειτουργούς της Αρχής, στους δικούς μας ποδοσφαιριστές, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ επιτράπηκε στους ποδοσφαιριστές της αντιπάλου ομάδας με την συνοδεία των λειτουργών ελέγχου, να πάνε στα αποδυτήρια της ομάδας τους και να έρθουν στο δωμάτιο ελέγχου πολύ αργότερα».

Για να ξεκαθαρίσει το θέμα, καλό θα ήταν, εκτός από την εξέταση της καταγγελίας, η Αρχή Αντί-ντόπινγκ να δημοσιοποιήσει σε κάποια στιγμή τη θέση της.