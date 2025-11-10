Η απόφαση του Σωφρόνη Αυγουστή για τον Μπράντον Τόμας

Ο Μπράντον Τόμας συμπλήρωσε κάρτες και θα χρειαστεί να απουσιάσει από ένα εκ των δύο επόμενων αγώνων του Απόλλωνα.

Ο Κύπριος τεχνικός πήρε την απόφασή του και όπως όλα δείχνουν, ο Ισπανός επιθετικός θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τόμας θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι με την Ομόνοια, που ακολουθεί, και δεν θα γευτεί το πρώτο του Λεμεσιανό ντέρμπι.