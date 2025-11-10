(ΕΠ 1) After Derby Πολcast: Η Dua Lipa στο Superclásico και όχι στο Cyprus Clasico

Το αθλητικό Πολcast του «ΓΗΠΕΔΟΥ» αφιερώνει σχεδόν όλο του τον χρόνο στο δικό μας Superclásico στο ΓΣΠ. Το πρώτο «αιώνιο» της φετινής σεζόν δεν είχε Dua Lipa στις εξέδρες, είχε όμως τέσσερα γκολ, το ένα σημειώθηκε στο 90+8΄! Είχε συγκινήσεις, είχε θέαμα, είχε Κύπριο διαιτητή, αλλά όχι νικητή. Ή μήπως τελικά είχε;

Οι κερδισμένοι της 10ης αγωνιστικής, ο συνωστισμός στα ψηλά της βαθμολογίας, η Ανόρθωση που ανεβαίνει, ο Απόλλωνας που πέρασε από το Δασάκι και η συνέχεια.

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης σχολιάζουν τι άφησε πίσω της η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος μέσα σε 24 μόλις λεπτά.

Το After Derby θα είναι κοντά σας μετά από το τέλος της κάθε αγωνιστικής, εκτός κι αν συμβεί κάτι που αξίζει προβολής. Σε μία τέτοια περίπτωση, να είστε πάντα έτοιμοι.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο πιο κάτω: