Νέα «επίθεση» κατά του Γερμανού: «Αυτό δεν πάει άλλο με τον Βιρτς στη Λίβερπουλ»

Ο Γερμανός διεθνής μεσοεπιθετικός βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο - η αλήθεια είναι για πολλοστή φορά από το περασμένο καλοκαίρι όταν κι εντάχθηκε στο δυναμικό των «ρεντς» - μετά την ήττα των πρωταθλητών στο «Έτιχαντ», με την ατμόσφαιρα στο «Ανφιλντ» να γίνεται όλο και πιο τεταμένη.

Η Λίβερπουλ διανύει μία από τις χειρότερες περιόδους της τα τελευταία χρόνια έχοντας περάσει 11 αγωνιστικές στην Premier League και 4 στο Champions League. Με πέντε ήττες στο πρωτάθλημα, επτά στα τελευταία 10 επίσημα παιχνίδια, και ένα γενικευμένο κλίμα σύγχυσης, που ούτε ο προπονητής Άρνε Σλοτ δεν μπορεί να κρύψει.

Οι «κόκκινοι» υπέστησαν άλλη μία «καθαρή» ήττα με 3-0 το απόγευμα της Κυριακής από τους «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα, γεγονός που προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτηματικά τόσο για την πορεία της ομάδας, όσο και για την εικόνα κάποιων παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Ιδιαιτέρως της πιο ακριβής μεταγραφής του κλαμπ στο θετικό «παράθυρο»: του Φλόριαν Βιρτς.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός στοίχισε στη διοίκηση περισσότερα από 100 εκατομμύρια λίρες από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και κατά γενική ομολογία δεν έχει ακόμη δικαιολογήσει το κόστος της μεταγραφής του ούτε έχει προσαρμοστεί στον ρυθμό της Premier League.

Στα 11 ματς πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί με τη Λίβερπουλ, ο Βιρτς ούτε σκόραρε, ούτε μοίρασε ασίστ, με την χθεσινή του εμφάνιση απέναντι στη Σίτι να έχει προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρές ανησυχίες. Ο αναλυτής του Sky Sports, Γκάρι Νέβιλ, ήταν άκρως καυστικός στην τοποθέτησή του: «Ο Βιρτς είναι πρόβλημα.

Ας το πούμε όπως είναι: είναι πρόβλημα. Κοστίζει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες, και σήμερα έμοιαζε με ένα μικρό παιδί μέσα στο γήπεδο», ανέφερε μετά τον αγώνα ο πρώης δεξιός μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας.

Πρόσθεσε ότι η υπομονή με τον νεαρό Γερμανό αρχίζει να εξαντλείται: «Τον αντιμετωπίσαμε με προσοχή, κατανοώντας ότι ήρθε σε μια νέα χώρα, σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχει ποιότητα, είναι τεχνικά φανταστικός παίκτης, αλλά σήμερα ήταν κατώτερος τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Είναι ανησυχητικό».

Ο Νέβιλ στάθηκε ακόμη και στη φυσική κατάσταση της ομάδας: «Η Λίβερπουλ έδειχνε μια ομάδα που θα την κερδίσεις εύκολα. Τους έλειπε η ένταση, τους έλειπε η ενέργεια. Μερικοί παίκτες έμοιαζαν “ μαλακοί”, και ο Βιρτς ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Ο Ρόι Κιν, από την πλευρά του, ήταν εξίσου επικριτικός. Ο πρώην Ιρλανδός μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίση» και επέκρινε την ομάδα του Σλοτ για έλλειψη χαρακτήρα: «Όταν ένας σύλλογος όπως η Λίβερπουλ χάνει επτά από τα τελευταία δέκα παιχνίδια του, δεν υπάρχει άλλη λέξη: είναι κρίση. Τους έλειψε το πάθος, τους έλειψε η μάχη. Είναι εύκολο να παίζεις καλά όταν το παιχνίδι έχει ήδη κριθεί, αλλά έτσι δεν πάει».