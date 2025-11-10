Ο Ουρουγουανός τεχνικός δημοσίευσε το γκολ του Δημήτρη Διαμαντάκου, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο:

«Αυτό λέγεται πάθος, ψυχή!… Να πάτε να κλάψετε στο δωματιάκι».

Η φράση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, όμως αποτελεί χαρακτηριστικό ιδίωμα της λατινοαμερικανικής κουλτούρας, αφού χρησιμοποιείται ειρωνικά απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται χωρίς λόγο ή δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα.

Ο Πάμπλο Γκαρσία, πιστός στο εκρηκτικό του ταμπεραμέντο, φρόντισε ξανά να δώσει το δικό του… πικάντικο στίγμα μετά το ντέρμπι.