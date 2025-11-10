Ο απαιτητικός Ράτζκοφ και το κρίσιμο ντέρμπι που περιμένει τον Άρη

Μπορεί ο Άρης να κέρδισε εύκολα τη Freedom Krasava Ε.Ν.Υ. με 3-0, ωστόσο ο απαιτητικός Αρτσιόμ Ράτζκοφ, ο οποίος γνωρίζει τις δυνατότητες της ομάδας του, ζητάει περισσότερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του.

Η δήλωσή του μετά τον προχθεσινό αγώνα, ότι «θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο», είναι χαρακτηριστική. Στόχος του στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι μέσω της δουλειάς να βελτιώσει διάφορους τομείς του παιχνιδιού της ομάδας.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», με απολογισμό εφτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μια ήττα, βρίσκεται στην πρώτη θέση, μαζί με την Ομόνοια, ωστόσο χρειάζεται συνέπεια στη συνέχεια του πρωταθλήματος ώστε να παραμείνει στην κορυφή. Πόσω μάλλον όταν ακολουθεί το ντέρμπι με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 21/11 (19:00). Οι πράσινοι γνωρίζουν ότι αν φύγουν με νίκη από την Πάφο, εκτός από τα βαθμολογικά οφέλη που θα έχουν, θα τονωθεί και η αυτοπεποίθησή τους.