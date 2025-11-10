Κλήση για Ροντρίγκεζ - Πήρε την απόφαση ο Αυγουστή για Τόμας

Κλήση στην Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου ενόψει του φιλικού αγώνα της Πέμπτης με το Ιράν, πήρε ο Γκάρι Ροντρίγκεζ. Έτσι ο 34χρονος αριστερός εξτρέμ θα απουσιάσει από τις προπονήσεις του Απόλλωνα.

Στο μεταξύ, σε μία άλλη εξέλιξη ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος συμπλήρωσε απαγορευμένο αριθμό καρτών θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο ντέρμπι με την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.