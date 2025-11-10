ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκατούζο: «Δεν είμαστε εδώ για πικ-νικ, επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις»

Με σκληρά λόγια μίλησε ο Τζενάρο Γκατούζο για την προετοιμασία της εθνικής Ιταλίας για τα επερχόμενα παιχνίδια στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η Ιταλία έχει αφοσιωθεί πλήρως στις δύο επερχόμενες αναμετρήσεις της με Μολδαβία και Νορβηγία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, εκεί όπου οι «ατζούρι» θα κάνουν τα πάντα για να βρεθούν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο, στη συνέντευξη Τύπου πριν τις δύο διαδοχικές αναμετρήσεις έδωσε το σύνθημα στους ποδοσφαιριστές του, ενώ αποκάλυψε τον λόγο που ο Φεντερίκο Κιέζα δεν βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Ιταλίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζενάρο Γκατούζο:«Δεν θα είναι ένα πικ-νικ, δεν είμαστε εδώ για 7-8 ημέρες για να χαλαρώσουμε. Θέλω να δω από τους παίκτες τη μέγιστη αφοσίωση, είναι επίσημα παιχνίδια και εμείς φοράμε τη μπλε φανέλα.Στο πρώτο ματς θα αγωνιστούν όσοι είχαν λίγο χρόνο συμμετοχής και θα κάνουμε αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ματς. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας και όχι στην Νορβηγία και να είμαστε έτοιμοι.Για μένα ο πρώτος αγώνας που θα δώσουμε είναι πιο σημαντικός από τον δεύτερο. Η ατυχία μας σε αυτό τον όμιλο είναι ότι αντιμετωπίσαμε μία Νορβηγία που παίζει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο.Μιλάω συχνά μαζί του. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις και τα προβλήματα που έχει ο καθένας από εμάς. Ξέρουμε καλά τί λέει ο ένας στον άλλο και θα πρέπει να σεβαστώ τι μου λέει ο παίκτης μου.Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κιέζα αρνήθηκε την κλήση του, είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που συμβαίνει αυτό».

 

sportfm.gr

Διαβαστε ακομη