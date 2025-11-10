ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Χάμιλτον: «Ζω έναν εφιάλτη τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα στη Ferrari»

Στο grand prix της Βραζιλίας, ο Λάντο Νόρις ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και πρόσθεσε ακόμα μια νίκη στη φαρέτρα του. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren έκανε ακόμη ένα μεγάλο βήμα στο πρωτάθλημα οδηγών και αύξησε περαιτέρω τη διαφορά του από τον δεύτερο και ομόσταβλό του, Λάντο Νόρις.

Ωστόσο, ο αγώνας στο «Ιντερλάγκος» δεν ήταν τόσο ευχάριστος για όλους. Η Ferrari έφυγε από τη Βραζιλία με μηδέν βαθμούς, καθώς κανείς από τους οδηγούς της δεν τερμάτισε στον αγώνα. Αρχικά, αυτός που αποσύρθηκε πρώτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Κίμι Αντονέλι. Το μονοθέσιο του αποκόμισε μερικές σοβαρές υλικές ζημιές κι έτσι, δεν μπορούσε να συνεχίσει να τρέχει.

Μετέπειτα, ήρθε και η αποχώρηση του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός, σε μια ελαφριά σύγκρουση στην αρχή του grand prix, κατέστρεψε το μπροστά φτερό του και παρότι το αντικατέστησε, εμφάνισε προβλήματα το πάτωμα του μονοθεσίου. Έτσι, αναγκάστηκε να αποσυρθεί αρκετά νωρίς.

Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν αρκετά στεναχωρημένος με τα όσα έγιναν. Δεν έχει καταφέρει φέτος να ανέβει στο βάθρο με τα χρώματα της Ferrari και αυτό δεν λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία του. Αυτό ήταν εμφανές και στις δηλώσεις του στο περιθώριο μετά το πέρας του αγώνα, όταν και παραδέχτηκε πως τον τελευταίο καιρό ζει έναν... εφιάλτη.

Οι δηλώσεις του Λιούις Χάμιλτον για το GP της Βραζιλίας

«Είναι ένας εφιάλτης. Τον ζω εδώ και καιρό. Είναι η εναλλαγή ανάμεσα στο όνειρο να οδηγώ για αυτή την απίστευτη ομάδα και στον εφιάλτη των αποτελεσμάτων που έχουμε βιώσει. Με όλα τα πάνω και τα κάτω, είναι δύσκολο. Αύριο θα ξανασηκωθώ. Θα συνεχίσω να προπονούμαι. Θα συνεχίσω να δουλεύω με την ομάδα».

Χάμιλτον: «Ζω έναν εφιάλτη τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα στη Ferrari»

AUTO MOTO

