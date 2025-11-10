Ο Άγγελος Χαριστέας στην Κηφισιά, στη θέση του Κοτσόλη

Η Κηφισιά βρήκε τον διάδοχο του Στέφανου Κοτσόλη που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό στο πρόσωπο του Άγγελου Χαριστέα.

Ο «χρυσός» σκόρερ του τελικού του Euro 2004 επιστρέφει δυναμικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά σε διοικητικό ρόλο, καθώς θα αναλάβει επίσημα το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ενισχύοντας τη διοικητική δομή του συλλόγου των Βορείων Προαστίων.

Την τελική απόφαση πήρε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο Χρήστος Πρίτσας, καθώς θεωρεί τον Χαριστέα ως ιδανική επιλογή, λόγω εμπειρίας, γνώσης του αθλήματος και παρουσίας σε κορυφαίο επίπεδο.

Η τελευταία θητεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή ήταν στον Άρη, όπου κατείχε τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

