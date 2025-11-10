ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

Δημοσιευτηκε:

Δημοσιευτηκε:

Είναι επίσημο: Η Αταλάντα απέλυσε τον Ιβάν Γιούριτς. Ο Κροάτης προπονητής συναντήθηκε πρόσφατα με τη διοίκηση  της ιταλικής ομάδας για να συζητήσουν την κατάσταση της ομάδας μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, η τελευταία χθες (9/11) εντός έδρας από τη Σασουόλο. 

 Μετά τη συνάντηση, ο σύλλογος ανακοίνωσε: «Η Αταλάντα BC ανακοινώνει ότι ο Ιβάν Γιούριτς απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας, μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, δηλαδή τους Ματέο Πάρο, Μιγκέλ Βελόσο, Πάολο Μπαρμπέρο, Στιέπαν Όστοτζιτς και Μικέλε Ορέκιο. Η Αταλάντα BC ευχαριστεί τον Ιβάν Γιούριτς και το επιτελείο του για την αφοσίωσή τους και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

 Ο Κροάτης προπονητής αφήνει την Αταλάντα στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο νικών, επτά ισοπαλιών και δύο ηττών. 

