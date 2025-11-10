ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

Ο ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας χθες (9/11) την ήττα (2-1) από τον Παναθηναϊκό, αποχώρησε από την ξεχωριστή...παρέα των αήττητων ομάδων  στην Ευρώπη. Εκεί εξακολουθούν, αγνοώντας την ήττα 15 ομάδες! 

Από την Μπάγερν, μοναδική ομάδα ανάμεσα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της ηπείρου μας, στη Σλάβια Πράγας του  Χρήστου Ζαφείρη, στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από τη Γιβραλτάρ, μοναδική από όλες με απόλυτη διαδρομή (7-0-0), μετά την ισοπαλία (2-2)  της Μπάγερν με την Ουνιόν στο Βερολίνο, το Σάββατο και τις τρεις εκπροσώπους από το Σαν Μαρίνο.

 

 Αυτές είναι οι 15 ομάδες από όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης που παραμένουν αήττητες:

Μπάγερν             Γερμανία       9 νίκες-1 ισοπαλία-0 ήττες

Πόρτο               Πορτογαλία    10       1          0

Μπενφίκα            Πορτογαλία     7       4          0

Φενερμπαχτσε        Τουρκία        8       4          0

Σλάβια Πράγας       Τσεχία         9       6          0

Χαρτς               Σκωτία         9       3          0 

Κλάκσβιλ            Νησιά Φερόε   23       4          0

Αραράτ              Αρμενία        8       4          0

Ρέινζτερς           Ανδόρα         4       2          0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς   Γιβραλτάρ      7       0          0

Ντιφερντάνζ         Λουξεμβούργο  10       1          0

Βαρνάρ              Β. Μακεδονία  10       3          0 

Βίρτους             Σαν Μαρίνο     8       1          0

Τρε Φιόρι           Σαν Μαρίνο     8       1          0

Λα Φιορίτα          Σαν Μαρίνο     5       4          0

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανάσες και… μετά αποδείξεις

ΑΕΛ

|

Category image

H Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση από Ελλάδα – Ο ΠΑΟΚ στηρίζει την Ανόρθωση με… Κωνσταντέλια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεισμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1.024 ποδοσφαιριστές στο εδώλιο για το στοιχηματικό σκάνδαλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόφαση του Σωφρόνη Αυγουστή για τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα «επίθεση» κατά του Γερμανού: «Αυτό δεν πάει άλλο με τον Βιρτς στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον: «Ζω έναν εφιάλτη τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα στη Ferrari»

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σαν μια οικογένεια η Εθνική... και τα λόγια του Μάντζιου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτό λέγεται πάθος, ψυχή – Να πάτε να κλάψετε στο δωματιάκι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι ο Βέισμπεκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ισοφάρισε... στοιχειωμένο ρεκόρ των Ντι Στέφανο και Πούσκας ο απίθανος Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Δεν είμαστε εδώ για πικ-νικ, επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάφος FC: Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια με Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη