Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

Ο ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας χθες (9/11) την ήττα (2-1) από τον Παναθηναϊκό, αποχώρησε από την ξεχωριστή...παρέα των αήττητων ομάδων στην Ευρώπη. Εκεί εξακολουθούν, αγνοώντας την ήττα 15 ομάδες!

Από την Μπάγερν, μοναδική ομάδα ανάμεσα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της ηπείρου μας, στη Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη, στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από τη Γιβραλτάρ, μοναδική από όλες με απόλυτη διαδρομή (7-0-0), μετά την ισοπαλία (2-2) της Μπάγερν με την Ουνιόν στο Βερολίνο, το Σάββατο και τις τρεις εκπροσώπους από το Σαν Μαρίνο.

Αυτές είναι οι 15 ομάδες από όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης που παραμένουν αήττητες:

Μπάγερν Γερμανία 9 νίκες-1 ισοπαλία-0 ήττες Πόρτο Πορτογαλία 10 1 0 Μπενφίκα Πορτογαλία 7 4 0 Φενερμπαχτσε Τουρκία 8 4 0 Σλάβια Πράγας Τσεχία 9 6 0 Χαρτς Σκωτία 9 3 0 Κλάκσβιλ Νησιά Φερόε 23 4 0 Αραράτ Αρμενία 8 4 0 Ρέινζτερς Ανδόρα 4 2 0 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Γιβραλτάρ 7 0 0 Ντιφερντάνζ Λουξεμβούργο 10 1 0 Βαρνάρ Β. Μακεδονία 10 3 0 Βίρτους Σαν Μαρίνο 8 1 0 Τρε Φιόρι Σαν Μαρίνο 8 1 0 Λα Φιορίτα Σαν Μαρίνο 5 4 0

ΑΠΕ-ΜΠΕ