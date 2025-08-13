ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ανόρθωσης

Ευκαιρία για συμπεράσματα από τους δύο προπονητές.

Φιλική νίκη με 2-0 πέτυχε σε φιλικό αγώνα ο Ολυμπιακός επί της Ανόρθωσης, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της Αμμοχώστου.

Οι Χοακίν Γκόμεθ από πλευράς Ανόρθωσης και Γιώργος Κωστής από πλευράς Ολυμπιακού, δοκίμασαν διάφορες σκέψεις  και χρησιμοποίησαν πολλούς ποδοσφαιριστές με σκοπό να βγάλουν τα συμπεράσματά τους δέκα μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Τα γκολ σημείωσαν οι Ζοάο Μάριο και Μπαΐροβιτς. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής της Ανόρθωσης, προχώρησε σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το τελευταίο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 3-0.

