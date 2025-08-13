ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υιοθέτηση κανονισμών της FIFA για ρατσιστική συμπεριφορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στην τελευταία του συνεδρία αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει αυτούσιους τους κανονισμούς της FIFA για ρατσιστική ή παρόμοια συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ουσιαστικά, η ΚΟΠ υιοθετεί τη διαδικασία των τριών βημάτων (three steps procedure) με το τελευταίο βήμα να είναι η οριστική διακοπή αγώνων σε περίπτωση ρατσιστικής κακοποίησης.

Αναλυτικά τα άρθρα που προστίθενται στους πειθαρχικούς κανονισμούς της ΚΟΠ

(ε) Σε περίπτωση που σημειωθεί ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο διαιτητής θα εφαρμόσει τη διαδικασία τριών βημάτων κατά των διακρίσεων της FIFA, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εγκυκλίους. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον διαιτητή να: 1) να σταματήσει τον αγώνα, 2) να διακόψει προσωρινά τον αγώνα και 3) διακόψει οριστικά τον αγώνα.

(στ) Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος πέσει θύμα ρατσιστικής κακοποίησης από το κοινό κατά τη διάρκεια αγώνα μπορεί να ενημερώσει τον διαιτητή χρησιμοποιώντας τη σχετική χειρονομία (δέστε τη φωτογραφία του αρθρου), όπως περιγράφεται στους σχετικούς κανονισμούς της FIFA, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο διαιτητής μπορεί τότε να εφαρμόσει άμεσα το πρώτο βήμα της διαδικασίας τριών σταδίων κατά των διακρίσεων της FIFA, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Στη συνέχεια, η γηπεδούχος ομάδα και/ή η διοργανώτρια αρχή και/ή οι αρχές του σταδίου, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν το απαραίτητο προσωπικό στην αντίστοιχη περιοχή του σταδίου με σκοπό να σταματήσει η ρατσιστική κακοποίηση. Ο ποδοσφαιριστής ή ο αξιωματούχος μπορεί επίσης να υποδείξει το(τα) άτομο(α) που εμπλέκονται στην κακοποίηση και να ζητήσει, όταν αυτό είναι εφικτό, την απομάκρυνσή τους από το στάδιο. Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση για λόγους ασφαλείας και η ρατσιστική κακοποίηση συνεχίζεται, ο διαιτητής μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας τριών σταδίων της FIFA κατά των διακρίσεων μέχρι να σταματήσει η κακοποίηση.

(ζ) Σε περιπτώσεις όπου η ρατσιστική κακοποίηση έχει διαπιστωθεί προσωπικά από τον διαιτητή και έχει εφαρμοστεί το δεύτερο βήμα της διαδικασίας της FIFA (δηλαδή, προσωρινή διακοπή αγώνα), ο ποδοσφαιριστής ή ο αξιωματούχος που υπέστη την κακοποίηση μπορεί να υποβάλει δήλωση θύματος στη Δικαστική Επιτροπή. Εάν το σωματείο που αφορά η υπόθεση δεν μπορεί να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή διευκρινήσεις που να αντικρούσουν την καταγγελλόμενη ρατσιστική κακοποίηση, τότε η δήλωση / καταγγελία του ποδοσφαιριστή ή του αξιωματούχου θα γίνεται αποδεκτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις, η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αγώνα υπέρ του σωματείου που δεν ευθύνεται.

(η) Τα πιο πάνω πειθαρχικά μέτρα μπορούν να συνδυαστούν και με συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές.

(θ) Όλες οι μορφές της ιδεολογικής, πολιτικής και θρησκευτικής προπαγάνδας απαγορεύονται. Αν η διάταξη αυτή παραβιάζεται, οι παραγράφοι (α) μέχρι (η) εφαρμόζονται κατά αναλογία.

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

