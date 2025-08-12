Οι ρεφ που ορίστηκαν στα πολλά φιλικά των επόμενων ημερών
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία των ομάδων και πάρα πολλά φίλικά διεξάγονται αυτό το διάστημα. Έτσι οι ανάγκες για ρεφ είναι αρκετές, με την ΚΟΠ να κάνει ορισμούς. Αναλυτικά:
Τετάρτη 13 Αυγούστου
17:00 Κοινοτικό Στάδιο Κυπερούντας
Νέα Σαλαμίνα - Freedom24 FC Krasava Ε.Ν.Υ
Αντώνης Κωνσταντινίδης (Χαράλαμπος Γεωργίου, Μάριος Στυλιανού)
19:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου Τάσος Μάρκου
ΕΝ Παραλιμνίου - Αγία Νάπα
Δημήτρης Σολωμού (Παύλος Γεωργίου, Ανδρέας Π. Ανδρέου)
17:45 Προπονητικό Κέντρο Αντώνης Καρράς
Ανόρθωση - Ολυμπιακός
Νικόλας Λιοτατής (Μάριος Καλογήρου, Κυριάκος Σωκράτους)
Πέμπτη 14 Αυγούστου
18:30 Στάδιο Εθνικού Άχνας
Εθνικός Άχνας - ΑΠΟΕΛ
Μάριος Χριστοφόρου (Λάμπρος Λάμπρου, Διογένης Λουκά)
Σάββατο 16 Αυγούστου
19:00 Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος
Ανόρθωση - Ακρίτας Χλώρακας
Μενέλαος Αντωνίου (Πέτρος Πέτρου, Μάριος Στυλιανού)
Σάββατο 30 Αυγούστου
19:00 Στάδιο Αμμόχωστος - Επιστροφή
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 29Μ
Ροβέρτος Κώστα (Σάββας Ευαγγελίδης, Ηρακλής Κωμοδρόμος)