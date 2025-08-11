ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Τα τρία τέρματα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Δημοσιευτηκε:

Με δυο γκολ του Πιέρου και ένα του Σατσιά ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 3-0 της Ανόρθωσης σε φιλικό που έγινε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη