Φιλικές δοκιμές με τριάρα του ΑΠΟΕΛ επί της Ανόρθωσης

Ο ΑΠΟΕΛ με τρία τέρματα σε ένα οκτάλεπτο επικράτησε με 3-0 της Ανόρθωσης στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στο πλαίσιο του πρώτου τουρνουά προσφυγιάς.

Τόσο ο προπονητής των γηπεδούχων Χοακίν Γκόμεθ, όσο και ο τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία, χρησιμοποιήσαν αρκετούς ποδοσφαιριστές που είχαν στη διάθεσή τους για να εξάγουν συμπεράσματα ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων τους.

Ο χορός των τερμάτων για τους γαλαζοκίτρινους ξεκίνησε από το 77’, από τον Πιέρο Σωτηρίου που έφυγε στην πλάτη του Σίλβα και με κεφαλιά εκμεταλλεύτηκε την μπαλιά από τον Σταφυλίδη. Ακολούθως, στο 83’, μετά από νέα σέντρα από τον Σταφυλίδη η μπάλα έφθασε στον Σατσιά που με μονοκόμματο σουτ την έστειλε στα δίχτυα. Δυο λεπτά αργότερα ήρθε και το τρίτο τέρμα, όταν μετά από σουτ του Μαϊόλι ο Παναγή έκοψε και στην επαναφορά ο Πιέρος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το τελικό 3-0.

Ο ΑΠΟΕΛ είχε και δοκάρι στο 15’ έπειτα από κεφαλιά του Μπα, όμως οι ελάχιστες άλλες φάσεις πήγαν άουτ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι, Σίλβα, Κις, Σιατίν, Αρτυματάς, Ιωάννου (71′ Ραμίρεζ), Αμποάγκιε, Ροντρίγκες (78′ Σπόλιαριτς), Σ.Χαραλάμπους (71′ Παρούτης), Βούκιτς (65′ Ε. Χαραλάμπους).

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα (59′ Χριστοδούλου), Μέουρερ (59′ Μπρόρσον), Πουρσαϊτίδης (59′ Σταφυλίδης), Αντωνίου (31′ Γιαννακού – 59′ Μαρκίνιος), Λυσάνδρου (59′ Σατσιάς), Πολυκάρπου (46′ Ντάλσιο), Βρόντης (59′ Μάγιερ), Μπα (59′ Κόρμπου), Γεωργίου (59′ Μαϊόλι), Μερ (59′ Λαίφης), Κούτσακος (59′ Σωτηρίου).

*Τον αγώνα διαιτήτευσε ο διαιτητής Χρυσοβαλάντης Θεουλής.