Διοργανώσεις UEFA: Καθοριστική εβδομάδα για τις ομάδες μας

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τους επιτρέπουν να αισιοδοξούν για πρόκριση στα play-offs με απώτερο στόχο, τη συμμετοχή στη League Phase των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών:

Τρίτη, 12 Αυγούστου

Η Πάφος F.C. υποδέχεται στο Αλφαμέγα την Ντιναμό Κιέβου στις 20:00 έχοντας υπέρ της το 1-0 με το οποίο νίκησε στον πρώτο αγώνα. Σε περίπτωση πρόκρισης της, η Πάφος εξασφαλίζει συμμετοχή στα play-offs του Champions League. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League, έχοντας, στο χειρότερο σενάριο, εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Πέμπτη, 14 Αυγούστου

Χρονικά πρώτη αγωνίζεται η Ομόνοια Λευκωσίας που υποχέται στις 20:00 στο ΓΣΠ την Αράζ Αζερμπαϊτζάν. Το 4-0 με το οποίο νίκησε εκτός έδρας δίνει στην Ομόνοια ξεκάθαρο πρόβάδισμα για πρόκριση στα play-offs του Conference League.

Στις 21:00 ο Άρης Λεμεσού αγωνίζεται στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Το 2-2 του πρώτου αγώνα στη Λεμεσό, επιτρέπει στον Άρη να διεκδικήσει την πρόκριση στα στα play-offs του Conference League.

Στις 22:00 η ΑΕΚ Λάρνακας αγωνίζεται στην Πολωνία με τη Λέγκια, έχοντας υπέρ της το 4-1 με το οποίο είχε νικήσει στη Λάρνακα. Η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης της, θα συνεχίσει την πορεία της στα play-offs του Europa League, εξασφαλίζοντας στη χειρότερη περίπτωση συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αγωνιστεί στα play-offs του Conference League.