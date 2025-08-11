Διοργανώσεις UEFA: Καθοριστική εβδομάδα για τις ομάδες μας
Πάφος F.C, ΑΕΚ Λάρνακας, Άρης Λεμεσού και Ομόνοια Λευκωσίας δίνουν αυτή την εβδομάδα καθοριστικούς αγώνες στις διοργανώσεις της UEFA στις οποίες συμμετέχουν.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τους επιτρέπουν να αισιοδοξούν για πρόκριση στα play-offs με απώτερο στόχο, τη συμμετοχή στη League Phase των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Το πρόγραμμα των επαναληπτικών:
Τρίτη, 12 Αυγούστου
Η Πάφος F.C. υποδέχεται στο Αλφαμέγα την Ντιναμό Κιέβου στις 20:00 έχοντας υπέρ της το 1-0 με το οποίο νίκησε στον πρώτο αγώνα. Σε περίπτωση πρόκρισης της, η Πάφος εξασφαλίζει συμμετοχή στα play-offs του Champions League. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League, έχοντας, στο χειρότερο σενάριο, εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Conference League.
Πέμπτη, 14 Αυγούστου
Χρονικά πρώτη αγωνίζεται η Ομόνοια Λευκωσίας που υποχέται στις 20:00 στο ΓΣΠ την Αράζ Αζερμπαϊτζάν. Το 4-0 με το οποίο νίκησε εκτός έδρας δίνει στην Ομόνοια ξεκάθαρο πρόβάδισμα για πρόκριση στα play-offs του Conference League.
Στις 21:00 ο Άρης Λεμεσού αγωνίζεται στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Το 2-2 του πρώτου αγώνα στη Λεμεσό, επιτρέπει στον Άρη να διεκδικήσει την πρόκριση στα στα play-offs του Conference League.
Στις 22:00 η ΑΕΚ Λάρνακας αγωνίζεται στην Πολωνία με τη Λέγκια, έχοντας υπέρ της το 4-1 με το οποίο είχε νικήσει στη Λάρνακα. Η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης της, θα συνεχίσει την πορεία της στα play-offs του Europa League, εξασφαλίζοντας στη χειρότερη περίπτωση συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αγωνιστεί στα play-offs του Conference League.