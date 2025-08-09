Ο Απόλλωνας τούμπαρε τον ΑΠΟΕΛ - Όλα έγιναν εκτός περιοχής
Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή επικράτησε με 2-1 του ΑΠΟΕΛ σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο ΓΣΠ.
Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με τον Ντάλσιο να κάνει το 1-0 με σουτ εκτός περιοχής. Ο Απόλλωνας ισοφάρισε με τον Λιούμπιτς στο 58΄με τον ίδιο τρόπο. Το τελικό 1-2 διαμόρφωσε ο Ζήνωνος στο 90+2’ και πάλι με σουτ εκτός περιοχής.
Οι αρχικές εντεκάδες:
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Σατσιάς, Μαρκίνιος, Μαϊόλι, Ντάλσιο, Κόρμπου, Λαΐφης, Γιαννακού, Σωτηρίου.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Ζμέρχαλ, Κβίντα, Λαμ, Βούρος, Γκασπάρ, Λιούμπιτς, Μπράουν, Ντιόν, Ντουοντού, Καστέλ.