Ο ΚΟΑ, ο Καρούσος, το «ΠΑΠ» και τα στιβαρά χέρια του Χριστοδουλίδη

Η Ανόρθωση εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την διαφοροποίηση του τουρνουά προσφυγιάς έπειτα από τις πληροφορίες για μη αδειοδότηση του σταδίου της και ακολούθησε ένας μίνι (είδαμε και χειρότερους) χαρτοπόλεμος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΚΟΑ και τον προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσου. Και κάπου ανάμεσα σε αυτά συναντάμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας…

Αρχικά ο Γιάννος Ιωάννου (ΚΟΑ) με ανάρτησή του έγραψε:

«Το να χρησιμοποιείται ένα προσφυγικό σωματείο και τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει προσωρινά για κομματικά συμφέροντα είναι απαράδεκτο. Οπως απαράδεκτη είναι και η ανάρτηση του Γιάννη Καρούσου ότι τάχα αφήνεται ένα ιστορικό σωματείο όμως είναι η Ανόρθωση χωρίς έδρα.

Τον ενημερώνω λοιπόν. Ναι, αυτή τη στιγμή η Ανόρθωση αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη αρχή αδειοδότησης σταδίων. Ενα πρόβλημα που είναι σε διαδικασία επίλυσης από τη παρούσα κυβέρνηση, τον ΚΟΑ που αποτελεί το βραχιωνα κυβερνητικής πολιτικής στο αθλητισμό και τη ευαισθησία του ίδιου του προέδρου της ΚΔ γαι τα προσφυγικά σωματεία και όχι μόνο.

Ενημερώνω το Γιάννη Καρούσο ότι σε κοινή συνάντηση με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Υπουργό Παιδείας και το ΔΣ του ΚΟΑ πριν δυο βδομαδες -που έγινε μετά τη συνάντηση του ΚΟΑ με τη αρχή αδειοδότησης και των σωματείων αλλά και μετά τη συνάντηση του ΚΟΑ με τη Αρχή κρατικών ενισχύσεων- αποφασίστηκε να ζητηθεί επικαιροποιημένη κοστολόγηση των εξόδων αναβάθμισης των σταδίων από τα σωματεία -κάτι που είναι σε πορεία διεκπεραίωσης-και πολύ σύντομα θα κοινοποιηθεί στα σωματεία το πλάνο αυτό.

Παράλληλα επειδή ο Γιάννης Καρούσος ενδιαφέρεται για τη Ανόρθωση τον ενημερώνω ότι για πρώτη φορά στη ιστορία της η προσφυγική λαοφιλης και ιστορική ομάδα θα έχει καλαθοσφαιρικη εδρα στο αναβαθμισμένο Θεμιστοκλειο με απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑ ο οποίος τονίζω για άλλη μια φορά αποτελεί το βραχιωνα κυβερνητικής πολιτικής στο αθλητισμό.

Επιπλέον η φιλοπροσφυγικη και αθλητοκεντρικη πολιτική της παρούσας διακυβέρνησης διαφαίνεται μέσα από τα έργα-παράλληλα με αυτά που θα γίνουν στο Αντώνης Παπαδόπουλος-στα γήπεδα Σαλαμινας και Εθνικού Άχνας.

Μέσα από τη απόφαση να δημιουργηθεί έδρα για τη πετοσφαίριση και τη ΑΕΚ Καραβα,τη αναβάθμιση του γηπέδου ΠΑΕΕΚ Κερυνεια Επιστροφή,τη δημιουργία ιδιοκτήτης πετοσφαιρικης έδρας της Σαλαμινας,τη στήριξη στο ΑΣΙΛ,το Διγενή και όλα τα υπόλοιπα προσφυγικά σωματεία και όχι μόνο.

Η Ανόρθωση έχει πρόβλημα μόνο σε αυτό το τουρνουά.

Μέσα στη βδομάδα τα όποια διαδικαστικά προβλήματα επιλύονται, τον διαβεβαιώνω ότι ο πρόεδρος της Αρχής Αδειοδότησης Γιώργος Κάρας επιτελεί εξαιρετικό έργο με επίκεντρο τη ασφάλεια των σταδίων και των θεατών.

Αρα ας βρει ο Γιάννης Καρουσος κάτι άλλο να ασχοληθεί».

Ακολούθως ο Γιάννης Καρούσος απάντησε:

«Με την Ανόρθωση δεν θα μου πει ο Πρόεδρος του ΚΟΑ αν θα ασχοληθώ ή όχι.

Από τη μέρα που γεννήθηκα, εγώ και η οικογένειά μου είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα. Από τις ξύλινες κερκίδες και τους Μαχητές, στα εντός και εκτός έδρας, στις εγγυήσεις για να έρθουν παίκτες, στις χαρές και στις απογοητεύσεις.

Η Ανόρθωση και η ιδέα της Αμμοχώστου είναι κομμάτι της ψυχής μας — και δεν θα μας το στερήσει κανείς.

Διάβασα την ανακοίνωση του Σωματείου:

> «Μήπως θα φτάσουμε στο σημείο να φύγουμε από το “σπίτι” μας τη νέα αγωνιστική περίοδο;

Αυτό δεν το επιτρέψαμε, κύριοι, και δεν θα το επιτρέψουμε!»

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ φαίνεται δεν τη διάβασε.

Η κυβέρνηση και ο ΚΟΑ ανακοίνωσαν στήριξη στα προσφυγικά σωματεία.

Η Ανόρθωση, η Νέα Σαλαμίνα, ο Εθνικός περιμένουν την υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας.

Πριν την ανακοινώσουν, θα έπρεπε να γνωρίζουν και τον τρόπο υλοποίησης.

Τρόπος υπάρχει και θα έπρεπε να τον ξέρουν πριν μοιράσουν υποσχέσεις και εισπράξουν χειροκρότημα.

Σήμερα, με δικαιολογίες και υπεκφυγές, παραδέχονται ότι δεν μπορούν να δώσουν τα χρήματα που οι ίδιοι υποσχέθηκαν.

Αν δεν ήξεραν πώς θα τα δώσουν, τότε παραπλάνησαν συνειδητά τον κόσμο.

Γι’ αυτό να μας δώσουν απαντήσεις για όλα — και χρονοδιαγράμματα».

Με τον Ιωάννου να επανέρχεται δριμύτερος:

«Τα προβλήματα στα γήπεδα της Ανόρθωσης, της Σαλαμίνας και του Εθνικού δεν είναι σημερινά.

Χρονολογούνται.

Συζητήθηκαν και στο παρελθόν. Δεν δόθηκαν λύσεις, ίσως γιατί πέσαμε και σε περίεργες οικονομικά εποχές. Κριση του 2013, κορωνοιος κλπ.

Από τη πρώτη μέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων και τον Εθνικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα σωματεία πέρα του αθλητικού υπήρξε σαφέστατος.

Να αναβαθμίσουμε τα γήπεδα αυτά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου περιγράφει το εξής. “Ήμουν νεαρός πρόξενος και ανοίγοντας τα πολιτικά κανάλια της χώρας που υπηρετούσα άκουσα στο δελτίο ειδήσεων -μετά τη επική πρόκριση της Ανόρθωσης στη Τράπεζουντα- ότι η Αμμόχωστος, δεν αναφέρθηκε το όνομα του σωματείου, προκρίθηκε σε βάρος τουρκικής ομάδας”. Και επιπλέον, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα μου ανέφερε και το εξής: “αυτό που καμία φορά δεν καταφέρνουν οι διπλωμάτες, το καταφέρνουν τα σωματεία μας με τη παρουσία τους στο εξωτερικό”.

Άρα αγαπητέ Γιάννη Καρουσο να μη ανησυχείς.

Στα στιβαρά χέρια του Χριστοδουλιδη και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης του, ούτε η Ανόρθωση ούτε κανένα άλλο προσφυγικό σωματείο θα κινδυνεύσει.

Στο σημερινό εφήμερο πρόβλημα ευθύνες έχουν και τα σωματεία γιατί ενώ τους ζητήθηκαν να υποβάλουν κάποιες μελέτες και κάποια έγγραφα δεν ανταποκρίθηκαν.

Αυτή τη βδομάδα, όμως, τα διαδικαστικά φτάνουν στο τέλος και να είναι σίγουρος ο Γιάννης Καρούσος ότι η Κυβέρνηση αυτή θα στηρίξει με έργα τα σωματεία και ιδιαίτερα την Ανόρθωση που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αγαπά και υποστηρίζει.

Όμως, θα μπορούσες, φίλε Καρούσο, να ζητήσεις πληροφορίες από τους ίδιους τους διοικούντες το ιστορικό σωματείο για τη μεταχείριση που δίκαια απολαμβάνουν από την Κυβέρνηση».