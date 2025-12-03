Αυτές οι μεταπτώσεις...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εικόνα του Απόλλωνα στο ντέρμπι με την ΑΕΛ αντικατοπτρίζει πλήρως όσα βλέπουμε από την ομάδα όλη τη φετινή σεζόν. Οι κυανόλευκοι αδίκησαν ξανά τον εαυτό τους, αφού απέναντι στη συμπολίτισσά τους είχαν τις δυνατότητες για κάτι περισσότερο από τον βαθμό της ισοπαλίας. Πλήρωσαν δύο στιγμές έλλειψης συγκέντρωσης, στις οποίες δέχθηκαν γκολ σε κομβικά σημεία του αγώνα.

Όταν όμως… ξύπνησαν μετά το τέρμα του Βέισμπεκ, παρουσίασαν πρόσωπο ομάδας ικανής να κερδίσει. Η αστάθεια και οι μεταπτώσεις στην απόδοσή τους, ειδικά στο πρώτο μέρος, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ο Σωφρόνης Αυγουστή προσπαθεί να λύσει από την αρχή της χρονιάς. Αν ο Κύπριος τεχνικός βρει τον τρόπο οι ποδοσφαιριστές του να διατηρούν συγκέντρωση για 90 λεπτά, τότε ο Απόλλωνας μπορεί να κοιτάξει πολύ πιο ψηλά.

Ενόψει Ανόρθωσης δεν υπολογίζεται δεδομένα ο Ντουοντού λόγω καρτών, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μάρκοβιτς και Μαλεκκίδης. Επιστρέφει ο Τόμας που δίνει άλλη δυναμική στην ομάδα. 

