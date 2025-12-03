ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μοιάζει σαν την τελευταία της ευκαιρία

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μοιάζει σαν την τελευταία της ευκαιρία

Σημαντικό παιχνίδι για την Ένωση που βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση

Την Παρασκευή η Ένωση θα φιλοξενήσει την Ε.Ν. Ύψωνα σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο. Είναι η τελευταία της ευκαιρία. Εάν κερδίσει ελπίζει ενώ εάν χάσει χάνεται. Ο Γιώργος Κοσμάς προετοιμάζει εντατικά την ομάδα για να την οδηγήσει για πρώτη φορά στην νίκη.

Το μεγάλο ερώτημα

Το μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει για τον τελικό με την Κράσαβα είναι ποιον τερματοφύλακα θα βάλει την Παρασκευή ο Γιώργος Κοσμάς. Μέχρι τώρα ο Κύπριος τεχνικός στα δύο παιχνίδια που ήταν στον πάγκο έβαλε τον Λαζάρ και τον Παναγιώτου οι οποίοι έκαναν σοβαρά λάθη. Αυτή την φορά θα βάλει τον Κούστερ ή θα διατηρήσει τον Παναγιώτου. Γιατί τον Λαζάρ φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να τον δούμε ξανά στην εστία.

Μεγάλωσε ο προβληματισμός

Μετά και το παιχνίδι με τον Άρη, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο ο προβληματισμός με τους τερματοφύλακες. Πληρώνει εκτός των άλλων και την πολύ μεγάλη αδυναμία με τους τερματοφύλακες της. Είναι πολλές οι αδυναμίες των βυσσινί σε όλες τις γραμμές. Άλλωστε το δείχνει και η πορεία τους. Μέσα σε αυτές τις πολλές αδυναμίες είναι και οι τερματοφύλακες της. Όμως δεν είναι μόνο οι τερματοφύλακες. Είναι και η άμυνα που πολλές φορές άφησε εκτεθειμένους τους τερματοφύλακες.

Αδιόρθωτη η κατάσταση

Αδιόρθωτη η κατάσταση με τους τερματοφύλακες. Οι προβληματικές εμφανίσεις των τερματοφυλάκων της Ένωσης δεν έχουν τελειωμό. Το ότι η Ένωση έχει μεγάλο και σοβαρό θέμα με τους τερματοφύλακες είναι κάτι που φαίνεται σε κάθε παιχνίδι.

Τρεις τερματοφύλακες σε τρία ματς

Ένας μπαίνει και άλλος βγαίνει στην βυσσινί εστία αλλά το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται αλλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Ενδεικτικό του προβληματισμού που υπάρχει είναι πως στα τελευταία τρία παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις που είναι στο ρόστερ. Και οι τρεις με σοβαρά λάθη.

Κούστερ, Παναγιώτου, Λαζάρ

Με την ΑΕΛ έπαιξε ο Αυστριακός Μάρκους Κούστερ και δέχθηκε τρία γκολ. Με την Ανόρθωση έπαιξε ο Μολδαβός Ρομάν Λαζάρ και δέχθηκε τρία γκολ. Με τον Άρη έπαιξε ο Παναγιώτης Παναγιώτου και δέχθηκε τέσσερα γκολ. Με λίγα λόγια ότι πάει μέσα γράφει.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπελλο: Τρία τα ντέρμπι στο... μενού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μ. Λουκά: «Η Καρμιώτισσα είναι ομάδα Α' Κατηγορίας»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Παναθηναϊκός αλλά «καθάρισε» ο Μπακασέτας και… βλέπει τετράδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κετσμπάγια: «Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση - Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Category image

Αγχώθηκε η Ανόρθωση, αλλά πήρε το εισιτήριο για τους «16» απέναντι στη μαχητική Καρμιώτισσα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Βαράν: «Όταν πήγα στη Ρεάλ είχα κατάθλιψη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον ο Τζίμας, στον πάγκο ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γερμανία διοργανώτρια του EURO Γυναικών 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς δεν γλιτώνει από τον Χάαλαντ: Έχει σκοράρει απέναντι σε κάθε ομάδα της Premier League!

Ελλάδα

|

Category image

«Λυσσασμένος» Ολυμπιακός, ύψωσε τείχος στον Παναθηναϊκό και έφυγε για τελικό!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Έχουμε καλό σερί, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άρης: Χειρουργήθηκε στο γόνατο και μένει εκτός για σχεδόν δύο μήνες ο Μεντίλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη