Μοιάζει σαν την τελευταία της ευκαιρία

Την Παρασκευή η Ένωση θα φιλοξενήσει την Ε.Ν. Ύψωνα σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο. Είναι η τελευταία της ευκαιρία. Εάν κερδίσει ελπίζει ενώ εάν χάσει χάνεται. Ο Γιώργος Κοσμάς προετοιμάζει εντατικά την ομάδα για να την οδηγήσει για πρώτη φορά στην νίκη.

Το μεγάλο ερώτημα

Το μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει για τον τελικό με την Κράσαβα είναι ποιον τερματοφύλακα θα βάλει την Παρασκευή ο Γιώργος Κοσμάς. Μέχρι τώρα ο Κύπριος τεχνικός στα δύο παιχνίδια που ήταν στον πάγκο έβαλε τον Λαζάρ και τον Παναγιώτου οι οποίοι έκαναν σοβαρά λάθη. Αυτή την φορά θα βάλει τον Κούστερ ή θα διατηρήσει τον Παναγιώτου. Γιατί τον Λαζάρ φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να τον δούμε ξανά στην εστία.

Μεγάλωσε ο προβληματισμός

Μετά και το παιχνίδι με τον Άρη, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο ο προβληματισμός με τους τερματοφύλακες. Πληρώνει εκτός των άλλων και την πολύ μεγάλη αδυναμία με τους τερματοφύλακες της. Είναι πολλές οι αδυναμίες των βυσσινί σε όλες τις γραμμές. Άλλωστε το δείχνει και η πορεία τους. Μέσα σε αυτές τις πολλές αδυναμίες είναι και οι τερματοφύλακες της. Όμως δεν είναι μόνο οι τερματοφύλακες. Είναι και η άμυνα που πολλές φορές άφησε εκτεθειμένους τους τερματοφύλακες.

Αδιόρθωτη η κατάσταση

Αδιόρθωτη η κατάσταση με τους τερματοφύλακες. Οι προβληματικές εμφανίσεις των τερματοφυλάκων της Ένωσης δεν έχουν τελειωμό. Το ότι η Ένωση έχει μεγάλο και σοβαρό θέμα με τους τερματοφύλακες είναι κάτι που φαίνεται σε κάθε παιχνίδι.

Τρεις τερματοφύλακες σε τρία ματς

Ένας μπαίνει και άλλος βγαίνει στην βυσσινί εστία αλλά το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται αλλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Ενδεικτικό του προβληματισμού που υπάρχει είναι πως στα τελευταία τρία παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις που είναι στο ρόστερ. Και οι τρεις με σοβαρά λάθη.

Κούστερ, Παναγιώτου, Λαζάρ

Με την ΑΕΛ έπαιξε ο Αυστριακός Μάρκους Κούστερ και δέχθηκε τρία γκολ. Με την Ανόρθωση έπαιξε ο Μολδαβός Ρομάν Λαζάρ και δέχθηκε τρία γκολ. Με τον Άρη έπαιξε ο Παναγιώτης Παναγιώτου και δέχθηκε τέσσερα γκολ. Με λίγα λόγια ότι πάει μέσα γράφει.