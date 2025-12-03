Οι 5 από τους 15 του στερούν την κορυφή

Παρά την κακή συγκομιδή στα εκτός έδρας παιχνίδια, ο Άρης κρατιέται σε επαφή με την 1η θέση. Είναι στο -2 και αυτό γιατί είναι απόλυτος στην έδρα του καθώς μετρά εφτά στα εφτά.

Μακριά από την έδρα του όμως πήρε μόλις 5 από τους 15 διαθέσιμους. Και είναι ο λόγος που η κορυφή δεν του... ανήκει.

Καλείται να διορθώσει το κακό αυτό στατιστικό σύντομα, αρχής γενομένης από τη δοκιμασία με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή (έχει μεταφερθεί στις 17:00), αν και το εμπόδιο αυτό είναι αρκετά υψηλό.

Για μία ομάδα όμως με στόχο τον τίτλο είναι αναγκαίο να κερδίσει και τα ντέρμπι μακριά από το σπίτι της.