Ντομίνγκος Κίνα, ένας άλλος... παίκτης

Ένας από τους ποδοσφαιριστές της Πάφου που φέτος έχει βάλει το... λιθαράκι περισσότερο από πέρσι, είναι ο Ντομίνγκος Κίνα. Πρόκειται για τον σκόρερ του νικητήριου γκολ με την Ε.Ν. Ύψωνα (2-3) και με το οποίο η Πάφος πέτυχε σημαντικό διπλό που την κράτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο 26χρονος επιθετικός παρουσιάζει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο τη φετινή σεζόν όντας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν με την άνοδό τους. Αυτό είναι αρκετό για να του δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο προπονητής της Παφιακής ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Κάτι άλλωστε που φαίνεται και στους αριθμούς του. Με το λυτρωτικό του γκολ στην επικράτηση επί της Ε.Ν. Ύψωνα στο 90+5΄, ο Κίνα έφτασε τα πέντε στο πρωτάθλημα, ενώ έχει άλλο ένα στο παιχνίδι του Σούπερ Καπ με την ΑΕΚ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι σε ολόκληρη την περσινή σεζόν μέτρησε 35 συμμετοχές με μόλις δύο γκολ. Φέτος, με τον μήνα Δεκέμβριο να έχει μόλις εισέλθει, μετρά ήδη 21 συμμετοχές με πέντε γκολ, συν το ένα στο Σούπερ Καπ. Σε αυτά τα 12 παιχνίδια του πρωταθλήματος (704 λεπτά συμμετοχής) βρέθηκε στην αρχική εντεκάδα εννιά φορές, ενώ στα άλλα τρία ήρθε από τον πάγκο. Είναι ξεκάθαρο πως ο Ντομίνγκος Κίνα αποτελεί βασικό γρανάζι της φετινής Πάφου. Mετρά επίσης οκτώ συμμετοχές στα ευρωπαϊκά ματς (296 λεπτά).

Προσηλώνεται στον Ακρίτα

Στην Πάφος FC έχουν ήδη ξεχάσει το σημαντικό διπλό απέναντι στη μία από τρεις νεοφώτιστες ομάδες και προετοιμάζονται για το δεύτερο, κόντρα στον Ακρίτα, στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι της Παρασκευής (5/12, 19:00) χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς ο συμπολίτης έδειξε απέναντι στην ΑΕΚ ικανός να κάνει τη ζημιά. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο, ζήτησε σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του έτσι ώστε η ομάδα να κάνει το καθήκον της.

Σε μία αναμέτρηση που ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Βλαντ Ντράγκομιρ. Ο Ρουμάνος διεθνής μέσος δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο προσεχές παιχνίδι ώστε να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στον αγώνα με την Ένωση.