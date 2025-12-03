ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Γουίλμπεκιν και Μπιτίμ η Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό

Δύο παίκτες δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τον αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό.

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά ηττήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Ερυθρό Αστέρα και έχει ρεκόρ 8-5, που τη φέρνει στην έκτη θέση έχοντας ίδιο ρεκόρ με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά και τις Ζαλγκίρις, Μονακό, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα της Τουρκίας θα παραταχθεί χωρίς δίχως παίκτες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Φενέρμπαχτσε, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ονουράλπ Μπιτίμ και τον Σκότι Γουίλμπεκιν. Ο Τούρκος διεθνής τραυματίστηκε στον αγώνα με την Βοσνία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Γουίλμπεκιν απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της Φενέρμπαχτσε από τις 10 Νοεμβρίου. 

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του πριν από τον αγώνα σημείωσε ότι το να παίζεις στον Πειραιά είναι πάντα δύσκολο και αναφέρθηκε στο τι πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του. 

«Θα παίξουμε εναντίον μιας ομάδας που στοχεύει στα υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας στη EuroLeague. Το να παίζεις στον Πειραιά είναι πάντα δύσκολο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό παιχνίδι, και να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν», υποστήριξε ο Λιθουανός προπονητής.

 

