Formula 1: Όλο το πρόγραμμα του τελευταίου Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η φετινή σεζόν της Formula 1 ολοκληρώνεται και όλα τα βλέμματα στρέφονται στο τελευταίο grand prix της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρωτάθλημα οδηγών θα κριθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι θα τα δώσουν όλα, με φόντο τον πολυπόθητο τίτλο. Σε μια πίστα δύσκολη, που τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή, οι τρεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι, όμως μονάχα ένας μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής.

Το 24ο και τελευταίο grand prix της φετινής σεζόν ανοίγει την αυλαία του την Παρασκευή (5/12), ενώ ολοκληρώνεται την Κυριακή (7/12), μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά και την απονομή του τροπαίου.

Το πρόγραμμα του grand prix στο Άμπου Ντάμπι:

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

11:30 – 12:30: Πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

15:00 – 16:00: Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

12:00 - 13:00: Τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

16:00 - 17:00: Κατατακτήριες δοκιμές

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου