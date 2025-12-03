Ενα μήνα εκτός ο Ντάνι Ολμο

Η Μπαρτσελόνα, μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, νίκησε χθες τελικά με 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga. Στο 65ο λεπτό ο Ντάνι Ολμο έδωσε το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ, αλλά στη συνέχεια τραυματίστηκε και αποχώρησε από το γήπεδο.

Ο Ισπανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη εξάρθρωση ώμου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ΜΜΕ θα μείνει τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης. Αυτό σημαίνει πως ο 27χρονος άσος δεν θα αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια απέναντι σε Μπέτις, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Οσασούνα και Βιγιαρεάλ.

AΠΕ-ΜΠΕ