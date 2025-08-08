ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

Ανακοίνωση από την Ανόρθωση η οποία ενημερώνει για την διαφοροποίηση διεξαγωγής του τουρνουά προσφυγιάς

Αναλυτικά όσα σημειώνει η «Κυρία»: 

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει με λύπη ότι το Πρώτο Τουρνουά Προσφυγιάς, το οποίο είχε προγραμματίσει, θα διεξαχθεί διαφοροποιημένο, καθώς βρεθήκαμε δυστυχώς αντιμέτωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, τις οποίες ομολογουμένως δεν περιμέναμε.

Καταρχάς, η τελετή έναρξης ακυρώνεται, και απολογούμαστε στους μικρούς μας φίλους που θα λάμβαναν μέρος, καθώς και στους γονείς τους, για την ταλαιπωρία. Πρόκειται για περισσότερα από 100 παιδιά. Απολογούμαστε επίσης στους δρομείς και ποδηλάτες, που επίσης θα συμμετείχαν στην τελετή έναρξης.

Όσον αφορά τους αγώνες, τα παιχνίδια του Σαββάτου 9 Αυγούστου (Εθνικός Άχνας vs ΑΣΙΛ Λύσης) και της Κυριακής 10 Αυγούστου (ΠΑΕΕΚ Κερύνειας vs Διγενής Ακρίτας Μόρφου) θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Για τον αγώνα της Δευτέρας 11 Αυγούστου, Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ, θα επανέλθουμε με σχετική ενημέρωση.

Δεν θα μπορούσαμε να μην εκφράσουμε, με όλο τον σεβασμό προς τους αρμόδιους φορείς, τη δυσαρέσκειά μας για την εν λόγω εξέλιξη. Ένα Τουρνουά Προσφυγιάς, με ό,τι αυτό εμπερικλείει εντός και εκτός ποδοσφαίρου, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, μετατράπηκε σε ταλαιπωρία για εκατοντάδες φιλάθλους - και όχι μόνο.

Διευκρινίζουμε ότι η ομάδα μας είχε καταθέσει, τις προηγούμενες ημέρες, όλα τα έγγραφα που της είχαν ζητηθεί. Μέχρι και αργά το απόγευμα, η Διοίκηση προσκόμισε όλα τα επιμέρους έγγραφα που της ζητήθηκαν από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων.

Αναρωτιόμαστε: Προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;

Επιφυλασσόμαστε και ταυτόχρονα προβληματιζόμαστε για το τι θα φέρει η συνέχεια.

Μήπως θα φτάσουμε στο σημείο να φύγουμε από το "σπίτι" μας τη νέα αγωνιστική περίοδο;

Αυτό δεν το επιτρέψαμε, κύριοι, και δεν θα το επιτρέψουμε!

Εν κατακλείδι, ελπίζουμε, έστω και την υστάτη, η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων να επανεξετάσει το όλο ζήτημα και να επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα της Δευτέρας όπως είχε προγραμματιστεί, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τιμήσουμε τους τόπους μας, όπως οφείλουμε.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίασε την τρίτη φετινή της εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ - ΕΝΠ: Ισοπαλία με γκολ νωρίς και στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων στο «ΠΑΠ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χολμς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να νικήσω - Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η τεράστια φανέλα στο πέταλο

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονος στο πρώτο εντός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έριξε πεντάρα πριν την Πάφο η Ντιναμό Κιέβου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όπως του άξιζε!

ΑΕΛ

|

Category image

Τρισκόφσκι: «Δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι»

ΑΕΛ

|

Category image

Σκέτη μαγεία το πλήρως ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το 0-4 προσφέρεται

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξέλιξη με Μπρούνο Γκάμα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη