Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

Αναλυτικά όσα σημειώνει η «Κυρία»:

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει με λύπη ότι το Πρώτο Τουρνουά Προσφυγιάς, το οποίο είχε προγραμματίσει, θα διεξαχθεί διαφοροποιημένο, καθώς βρεθήκαμε δυστυχώς αντιμέτωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, τις οποίες ομολογουμένως δεν περιμέναμε.

Καταρχάς, η τελετή έναρξης ακυρώνεται, και απολογούμαστε στους μικρούς μας φίλους που θα λάμβαναν μέρος, καθώς και στους γονείς τους, για την ταλαιπωρία. Πρόκειται για περισσότερα από 100 παιδιά. Απολογούμαστε επίσης στους δρομείς και ποδηλάτες, που επίσης θα συμμετείχαν στην τελετή έναρξης.

Όσον αφορά τους αγώνες, τα παιχνίδια του Σαββάτου 9 Αυγούστου (Εθνικός Άχνας vs ΑΣΙΛ Λύσης) και της Κυριακής 10 Αυγούστου (ΠΑΕΕΚ Κερύνειας vs Διγενής Ακρίτας Μόρφου) θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Για τον αγώνα της Δευτέρας 11 Αυγούστου, Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ, θα επανέλθουμε με σχετική ενημέρωση.

Δεν θα μπορούσαμε να μην εκφράσουμε, με όλο τον σεβασμό προς τους αρμόδιους φορείς, τη δυσαρέσκειά μας για την εν λόγω εξέλιξη. Ένα Τουρνουά Προσφυγιάς, με ό,τι αυτό εμπερικλείει εντός και εκτός ποδοσφαίρου, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, μετατράπηκε σε ταλαιπωρία για εκατοντάδες φιλάθλους - και όχι μόνο.

Διευκρινίζουμε ότι η ομάδα μας είχε καταθέσει, τις προηγούμενες ημέρες, όλα τα έγγραφα που της είχαν ζητηθεί. Μέχρι και αργά το απόγευμα, η Διοίκηση προσκόμισε όλα τα επιμέρους έγγραφα που της ζητήθηκαν από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων.

Αναρωτιόμαστε: Προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;

Επιφυλασσόμαστε και ταυτόχρονα προβληματιζόμαστε για το τι θα φέρει η συνέχεια.

Μήπως θα φτάσουμε στο σημείο να φύγουμε από το "σπίτι" μας τη νέα αγωνιστική περίοδο;

Αυτό δεν το επιτρέψαμε, κύριοι, και δεν θα το επιτρέψουμε!

Εν κατακλείδι, ελπίζουμε, έστω και την υστάτη, η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων να επανεξετάσει το όλο ζήτημα και να επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα της Δευτέρας όπως είχε προγραμματιστεί, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τιμήσουμε τους τόπους μας, όπως οφείλουμε.