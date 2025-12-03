Ο Ουζόχο στην προεπιλογή της Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Η Ομοσπονδία της Νιγηρίας ανακοίνωσε την εκτεταμένη προεπιλογή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Φράνσις Ουζόχο. Συνολικά 54 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη λίστα, από τους οποίους θα προκύψει η τελική αποστολή των 28 που θα ταξιδέψουν στο Μαρόκο για τη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση των τελικών επιλογών αναμένεται στις 15 Δεκεμβρίου. Αν ο Ουζόχο κληθεί τελικά, η Ομόνοια θα τον στερηθεί για μέρος των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, ανάλογα με την πορεία των «Super Eagles» στη διοργάνωση.