Βαλένθια: Χωρίς τον Λόπεζ-Αροστέγκι απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βαλένθια (5/12, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισπανοί δεν υπολογίζουν στον Λόπεζ-Αροστέγκι, ο οποίος αποχώρησε από τη προπόνηση της Δευτέρας (1/12), με μυικό πρόβλημα στο δεξί πόδι.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (5/12, 21:15), για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.
Οι νυχτερίδες, όπως ανακοίνωσαν, δεν υπόλογίζουν στις υπηρεσίες του Τσάμπι Λόπες-Αροστέγκι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Δευτέρας (1/12) με μυικό τραυματισμό στο δεξί πόδι.
Μάλιστα το διάστημα της απουσίας του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και θα κριθεί από την πορεία της ανάρρωσής του.
Θυμίζουμε πως ο Ισπανός δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε, έπειτα από μεγάλη απουσία, άνω των έξι μηνών.