Βαλένθια: Χωρίς τον Λόπεζ-Αροστέγκι απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (5/12, 21:15), για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι νυχτερίδες, όπως ανακοίνωσαν, δεν υπόλογίζουν στις υπηρεσίες του Τσάμπι Λόπες-Αροστέγκι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Δευτέρας (1/12) με μυικό τραυματισμό στο δεξί πόδι.

Μάλιστα το διάστημα της απουσίας του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και θα κριθεί από την πορεία της ανάρρωσής του.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε, έπειτα από μεγάλη απουσία, άνω των έξι μηνών.