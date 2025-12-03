Βαλένθια: Χωρίς τον Λόπεζ-Αροστέγκι απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βαλένθια (5/12, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισπανοί δεν υπολογίζουν στον Λόπεζ-Αροστέγκι, ο οποίος αποχώρησε από τη προπόνηση της Δευτέρας (1/12), με μυικό πρόβλημα στο δεξί πόδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (5/12, 21:15), για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι νυχτερίδες, όπως ανακοίνωσαν, δεν υπόλογίζουν στις υπηρεσίες του Τσάμπι Λόπες-Αροστέγκι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Δευτέρας (1/12) με μυικό τραυματισμό στο δεξί πόδι.

Μάλιστα το διάστημα της απουσίας του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και θα κριθεί από την πορεία της ανάρρωσής του.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε, έπειτα από μεγάλη απουσία, άνω των έξι μηνών.



