Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Πίστονς Έλντεν Κάμπελ

Ο Έλντεν Κάμπελ αγωνίστηκε επί 15 σεζόν στο ΝΒΑ, από το 1990 έως το 2005, εκ των οποίων τις πρώτες εννέα φόρεσε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, από τους οποίους είχε επιλεγεί στο ντραφτ το 1990 στο Νο 27 του πρώτου γύρου. Το 2004, ο Έλντεν Κάμπελ κατέκτησε το πρωτάθλημα NBA ως παίκτης των Ντιτρόιτ Πίστονς (2003-05).

Ο Κάμπελ φόρεσε επίσης τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς από το 1999 έως το 2003 κι ενώ το 2002 μετονομάστηκαν σε Νιου Όρλιανς Χόρνετς, στους Σιατλ Σουπερσόνικς (2003) και των Νιου Τζέρσεϊ Νετς (2005).

Συνολικά σημείωσε 10.805 πόντους (10,3 μ.ο), μάζεψε 6.116 ριμπάουντ (5,9 μ.ο.) και έκανε 1.602 κοψίματα (1,5 μ.ο.) στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ