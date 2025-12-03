Η συνάντηση Λαπόρτα – Μοτιεγιούνας οδηγεί την Μπαρτσελόνα σε στροφή παραμονής στη EuroLeague

Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, εξαιτίας της επερχόμενης εισόδου του NBA σε αυτό, είναι ραγδαίες. Οι συζητήσεις και οι επαφές είναι καθημερινές, ωστόσο φαίνεται πως μία από τις ομάδες που βρίσκονταν -θεωρητικά τουλάχιστον- στην πόρτα της εξόδου από την EuroLeague Basketball, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 έτοιμη να στρίψει 180 μοίρες για να παραμείνει στη διοργάνωση.

Ο CEO της EuroLeague Basketball, Παούλιους Μοτιεγιούνας, συνάντησε τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, με την συζήτηση να δείχνει στους Καταλανούς ότι η παραμονή στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης θα προσφέρει σταθερότητα και όλο και περισσότερα έσοδα τα επόμενα χρόνια.

Ακολούθως, οι παράγοντες του τμήματος μπάσκετ εξέφρασαν, στη συνάντηση των μετόχων, την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να είναι σημαντικά μέλη της EuroLeague Basketball και πλέον το μόνο που μένει είναι η υπογραφή του νέου δεκαετούς συμβολαίου που θα διατηρήσει την ιστορική ομάδα ανάμεσα στις κορυφαίες της ηπείρου.

Οι άνθρωποι της EuroLeague Basketball έχουν θέσει την 15η Ιανουαρίου του 2026 καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή των νέων συμβολαίων, δεκαετούς διάρκειας. Αν κάποια από τις ομάδες που δεν έχουν υπογράψει δεν το κάνει μέχρι τότε, θα πρέπει στη συνέχεια να διαχειριστεί μεμονωμένα την περίπτωσή της.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται και αυτή σε διαδικασία τελικής αξιολόγησης της κατάστασης, με τις πιθανότητες να είναι συντριπτικά υπέρ της παραμονής της στη EuroLeague, στην οποία θα συνεχίσει με πολυετές συμβόλαιο και η Παρί, για την οποία οι άνθρωποι της διοργάνωσης λένε τα καλύτερα λόγια. Για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Καν που έχει ένα ιδιαίτερο όραμα, αλλά και για τον πολύ ανταγωνιστικό της χαρακτήρα.

Όπως δήλωσε και στη μεγάλη συνέντευξή του στο SPORT24, ο Παούλιους Μοτιεγιούνας είναι πολύ αισιόδοξος ότι η EuroLeague Basketball θα συνεχίσει να μεγαλώνει και στόχος είναι τη σεζόν 2026/27 να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

Οι 20 ομάδες θα αυξηθούν σε 24, με την διοργανώτρια αρχή να σκοπεύει να τις χωρίσει σε δύο περιφέρειες. Η Βιλερμπάν είναι με το ενάμισι πόδι στην έξοδο, οπότε θα υπάρξουν πέντε νέοι ανταγωνιστές, από το EuroCup, αλλά και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν με wild cards.

