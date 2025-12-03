ΒΙΝΤΕΟ: Μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του ο Χάμες!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
«Έχω πολλές προτάσεις, θα αποφασίσω σύντομα»
Μετά το δημοσίευμα από την Κολομβία που τον θέλει να αξιολογεί πρόταση της ΑΕΛ, ο Χάμες Ροντρίγκες μίλησε χθες (2/12) σε Διάσκεψη Τύπου και τοποθετήθηκε ανοιχτά για το μέλλον του, αλλά και για την πορεία της Εθνικής του ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη διοργάνωση, είπε:
«Το να παίζεις σε Μουντιάλ είναι πάντα χαρά. Όσο μεγαλώνεις, το νιώθεις ακόμη πιο έντονα σε σχέση με το πρώτο μου, όταν ήμουν 23. Είμαι καλά, και το ίδιο και όλη η χώρα».
Για την κλήρωση και το επίπεδο της ομάδας:
«Όποιον κι αν αντιμετωπίσουμε, θα σταθούμε στα ίσα. Είμαστε δυνατή ομάδα».
Τόνισε επίσης την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας:
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σωματικά και ψυχικά. Παίζουμε για μεγάλα πράγματα, θέλουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο».
Σε ερώτηση για το επόμενο βήμα της καριέρας του, ο Χάμες ήταν ξεκάθαρος:
«Έχω προσεγγίσεις από διάφορες χώρες. Θα πάω κάπου όπου θα είμαι χαρούμενος και θα έχω χρόνο συμμετοχής».
Si lo dice James Rodríguez yo le creo todo. Vamos capitán @jamesdrodriguez https://t.co/7UXtEpEqso— DANY (@Mugdany) December 3, 2025