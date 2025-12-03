ΒΙΝΤΕΟ: Μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του ο Χάμες!

Μετά το δημοσίευμα από την Κολομβία που τον θέλει να αξιολογεί πρόταση της ΑΕΛ, ο Χάμες Ροντρίγκες μίλησε χθες (2/12) σε Διάσκεψη Τύπου και τοποθετήθηκε ανοιχτά για το μέλλον του, αλλά και για την πορεία της Εθνικής του ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη διοργάνωση, είπε:

«Το να παίζεις σε Μουντιάλ είναι πάντα χαρά. Όσο μεγαλώνεις, το νιώθεις ακόμη πιο έντονα σε σχέση με το πρώτο μου, όταν ήμουν 23. Είμαι καλά, και το ίδιο και όλη η χώρα».

Για την κλήρωση και το επίπεδο της ομάδας:

«Όποιον κι αν αντιμετωπίσουμε, θα σταθούμε στα ίσα. Είμαστε δυνατή ομάδα».

Τόνισε επίσης την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας:

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σωματικά και ψυχικά. Παίζουμε για μεγάλα πράγματα, θέλουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σε ερώτηση για το επόμενο βήμα της καριέρας του, ο Χάμες ήταν ξεκάθαρος:

«Έχω προσεγγίσεις από διάφορες χώρες. Θα πάω κάπου όπου θα είμαι χαρούμενος και θα έχω χρόνο συμμετοχής».