Μεντιλίμπαρ: «Δεν μας άφησε η Ελλάς Σύρου να χαλαρώσουμε καθόλου»
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 5-2 επί της Ελλάς Σύρου.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-2 της Ελλάς Σύρου εκτός έδρας, για την 4η αγωνιστική της League του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μια πολύ ωραία υποδοχή, μου άρεσε πολύ που παίξαμε εδώ γιατί δώσαμε την ευκαιρία στον κόσμο να δει την ομάδα», είπε αρχικά και συνέχισε:
«Δεν μας άφησαν να είμαστε άνετοι και χαλαροί. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που βάλαμε τα δυο συνεχόμενα γκολ δεν χαλαρώσαμε καθόλου».