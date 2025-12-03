Μεντιλίμπαρ: «Δεν μας άφησε η Ελλάς Σύρου να χαλαρώσουμε καθόλου»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-2 της Ελλάς Σύρου εκτός έδρας, για την 4η αγωνιστική της League του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μια πολύ ωραία υποδοχή, μου άρεσε πολύ που παίξαμε εδώ γιατί δώσαμε την ευκαιρία στον κόσμο να δει την ομάδα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν μας άφησαν να είμαστε άνετοι και χαλαροί. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που βάλαμε τα δυο συνεχόμενα γκολ δεν χαλαρώσαμε καθόλου».