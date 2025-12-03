ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Λουίζ… θύμισε Ντρογκμπά!

Η UEFA έκανε μια εντυπωσιακή σύγκριση, βάζοντας δίπλα-δίπλα το γκολ του Νταβίντ Λουίζ απέναντι στη Μονακό με ένα παρόμοιο τέρμα που είχε σημειώσει ο Ντιντιέ Ντρογκμπά στο παρελθόν και συγκεκριμένα στον τελικό του Champions League το 2012.

Φυσικά, η σημασία στο γκολ του Ιβοριανού ήταν αναμφίβολα μεγαλύτερη, όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως η εκτέλεση του Λουίζ ίσως να ήταν ακόμη πιο δύσκολη.

Υποκειμενικό, σίγουρα… αλλά εντυπωσιακό και στις δύο περιπτώσεις!

Α.Β.