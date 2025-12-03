Ξεκλείδωσε την αξιόμαχη Ελλάς Σύρου με «καυτό» Γιαζίτσι και τα… κανόνια του ο Ολυμπιακός!

Το ματς

Αναμενόμενα ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Ελλάς Σύρου προσπαθούσε να περιορίσει τους Πειραιώτες. Η πρώτη ευκαιρία δεν άργησε να έρθει για τους φιλοξενούμενους και ήταν μεγάλη. Ο Νασιμέντο σέντραρε από τα δεξιά, ο Καμπελά, όντας στο δεύτερο δοκάρι, έκανε σκαστό σουτ και η μπάλα έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στη συνέχεια η Ελλάς Σύρου είχε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γιάκο να παίρνει τη θέση του Νάτσου. Η επόμενη ευκαιρία ήταν ξανά για τον Ολυμπιακό που είχε δεύτερο δοκάρι. Ο Γιάρεμτσουκ βρήκε χώρο εκτός περιοχής, έκανε δυνατό σουτ και η μπάλα τράνταξε στο αριστερό δοκάρι του Γκίνη.

Η πρώτη απόπειρα των γηπεδούχων για να απειλήσουν έγινε στο 17’, αλλά πρόκειται για ως μη γενόμενη φάση. Έπειτα από φάουλ του Γιάκου, οι γηπεδούχοι πήραν την κεφαλιά και ο εκτεθειμένος Ντέβιντ εκτέλεσε, αλλά νικήθηκε από τον Μπότη.

Η πρώτη φάση από την ομάδα της Σύρου έγινε στο 19’ με τον Καλό να βρίσκεται φάτσα με τον Μπότη (έπειτα από γύρισμα από τα δεξιά) που βγήκε και μάζεψε.

Τρία λεπτά μετά ο Κοστίνια τροφοδοτήθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε γύρισμα-σουτ με την μπάλα να καταλήγει εκτός. Στο 24’ ο Γιαζίτσι εκτέλεσε από θέση βολής και πήρε το κόρνερ, από το οποίο έγινε το 0-1. Ο Νασιμέντο βρήκε με πάσα τον Καμπελά, που σχεδόν από τη γραμμή του άουτ έστρωσε στον Γιαζίτσι που με συρτό σουτ και λίγη τύχη (κόντραρε στον Γώγο) έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός παραλίγο να κάνει το 2-0 στο 39’. Ο Ταρέμι πάσαρε με τη μία κάθετα στον Γιάρεμτσουκ που βρέθηκε φάτσα με τον Γκίνη, έκανε το σουτ και ο Έλληνας γκολκίπερ τον νίκησε.

Στο 43’ ο Μπρούνο έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, οι Πειραιώτες είχαν σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα, με τον Γιαζίτσι να προσπαθεί να σιγουρέψει το γκολ με πάσα, αλλά οι γηπεδούχοι έδιωξαν. Αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά (σε σχέση με το πρώτο) στο δεύτερο μέρος και δεν άργησε να βρει το 2-0. Ο Γιαζίτσι σέντραρε από τα δεξιά με το αριστερό και ο Ταρέμι με προβολή με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 49’.

Δύο λεπτά μετά η Ελλάς Σύρου μπήκε στο κόλπο και πάλι. Ο Γιάκος εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά και ο Καλογερόπουλος σημείωσε αυτογκόλ με κεφαλιά.

Ο Γιαζίτσι ελίχθηκε ωραία από τα δεξιά στο 55’, αλλά το σουτ του με το δεξί έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Ο Ολυμπιακός βρήκε το 3-1 στο 61’, με τους Ταρέμι και Νασιμέντο να συνεργάζονται στα όρια της περιοχής και τον Γιαζίτσι να εκτελεί με δυνατό σουτ, δίχως να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Γκίνη.

Οι Πειραιώτες δεν επηρεάστηκαν και πέντε λεπτά πριν το φινάλε, βρήκαν για τέταρτη φορά δίχτυα. Επειτα από μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Νίνο, η μπάλα μεταφέρθηκε στην άλλη πλευρά και ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά αυτή τη φορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκίνη για το 4-2 στο 84'.

Με την συμπλήρωση των 90', ο Στρεφέτσα έκανε την ενέργεια από το πλάι και ο Ελ Κααμπί με ιδανικό πλασέ εντός περιοχής πέτυχε το πέμπτο γκολ των φιλοξενούμενων, διαμορφώνοντας το τελικό 5-2 για τον Ολυμπιακό.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης - Προβυδάκης, Γώγος, Σταματούλας, Ζαφείρης (66’ Γκέζος) – Γαρουφαλιάς (46’ Χνάρης), Μπάμπης, Νάτσος (7’ Γιάκος) - Βερνάρδος, Καλός (46’ Κόλα), Ντέβιντ (62’ Νίνο).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης - Κοστίνια (68’ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80’ Ροντινέι) – Νασιμέντο (80’ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80’ Στρεφέτσα), Γιαζϊτσι – Ταρέμι (68’ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.

sportfm.gr