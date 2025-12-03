Θετική εξέλιξη με Στεπίνσκι – Τρέχει ο Μαέ…

Αισιόδοξη είναι η εξέλιξη με τον Μάριους Στεπίνσκι, καθώς ο Πολωνός επιθετικός φαίνεται να έχει ξεπεράσει πλήρως την οξεία αμυγδαλίτιδα που τον ταλαιπωρούσε. Ο στράικερ των πρασίνων συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ (17:00).

Αντιθέτως, ο Ράιαν Μαέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο και έκανε τρέξιμο στο γήπεδο, παραμένοντας εκτός του επικείμενου ματς.