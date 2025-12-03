Σενάριο για μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Ίντερ Μαϊάμι

Η Ίντερ Μαϊάμι δεν θα ξανασμίξει το MSN, ένα από τα καλύτερα και πιο πολυδιαφημισμένα επιθετικά τρίο που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον... όχι ακόμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε κάποιος θόρυβος σχετικά με το τι θα συμβεί με τις μεταγραφές της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη διαχείρισή της όσον αφορά τους παίκτες-«franchise», αφότου επιβεβαιώθηκε ότι τόσο ο Σέρχιο Μπουσκέτς όσο και ο Τζόρντι Άλμπα θα αποσυρθούν από την ενεργό δράση.

Υπήρχε μεγάλη αναμονή γύρω από την πιθανότητα η Ίντερ Μαϊάμι να κινηθεί για τον Νεϊμάρ και ότι ο Βραζιλιάνος θα τον βλέπαμε ξανά σε δράση μαζί με τους φίλους του, Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες, όμως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Sport».

To δημοσίευμα της ιστοσελίδας αναφέρει, πως ο σύλλογος από την Φλόριντα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπογράψει με τον Βραζιλιάνο τον Ιανουάριο. Πέρα από τον αναμφισβήτητο αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης από την πιθανή επανένωση του τρίο της Μπαρτσελόνα σε άλλη ομάδα, η αθλητική διοίκηση του συλλόγου προτίμησε να δώσει προτεραιότητα σε ποδοσφαιρικά ζητήματα. Επικεντρώθηκαν στην εύρεση διαφορετικού τύπου παίκτη και στην ενίσχυση βασικών θέσεων για το 2026, όπως η ενίσχυση της άμυνας και η απόκτηση ενός επιθετικού.

Ο 33χρονος, που είναι ήδη ενήμερος για την απόφαση της Ίντερ Μαϊάμι, μένει ελεύθερος από τη Σάντος στα τέλη Δεκεμβρίου. Παρά μια σειρά τραυματισμών, παραμένει αποφασισμένος να επανακτήσει τη φόρμα του, ώστε ο Κάρλο Αντσελότι να τον καλέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα είναι το τελευταίο της καριέρας του.