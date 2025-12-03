ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσωρινή διοίκηση με πρόεδρο Βεζυρτζή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ορισμός προσωρινής διοίκησης στον ΠΑΟΚ με πρόεδρο τον Νίκο Βεζυρτζή.

Προσωρινή διοίκηση ορίστηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον Τέλη Μυστακίδη. Πρόεδρος θα είναι ο Νίκος Βεζυρτζής, ο οποίος ήταν δημιουργός της μεγάλης ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά στα 90's.

Η θητεία της προσωρινής διοίκησης θα είναι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, όταν έχει προγραμματιστεί Δ.Σ. με σκοπό και την τυπική ανάληψη των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά Μυστακίδη.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βεζυρτζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Πετμεζάς

Μέλος: Ευάγγελος Τσακμακάς

Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων».

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη