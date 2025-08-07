ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλη μια «μαγική» βδομάδα για τις κυπριακές ομάδες!

Άλλη μια «μαγική» βδομάδα για τις κυπριακές ομάδες!

Μετά τις τέσσερις νίκες της προηγούμενης βδομάδας και τις ισάριθμες προκρίσεις, τα καλά... νέα συνεχίστηκαν για τις κυπριακές ομάδες και στα πρώτα ματς του γ΄ προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Η αρχή έγινε την Τρίτη με το μεγάλο διπλό της Πάφου επί της Ντιναμό Κιέβου που την έφερε πολύ κοντά στα πλέι οφ του Champions League και το βράδυ της Πέμπτης ήρθαν τα υπόλοιπα... σπουδαία, με δύο ευρείες νίκες και μία ισοπαλία (κόντρα στον θεωρητικά δυσκολότερο αντίπαλο).

Η Ομόνοια έριξε εκτός έδρας τεσσάρα (4-0) επί της Αράζ και ουσιαστικά... κλείδωσε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ.

Ο Άρης δεν νίκησε, όμως δεδομένου ότι είχε για αντίπαλο την ΑΕΚ Αθηνών, το ισόπαλο 2-2 δεν είναι κακό αποτέλεσμα, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι έχανε με 2-0 στο 14΄! Παρότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα στην «OPAP Arena» και είναι ξεκάθαρα αουτσάιντερ, αν μη τι άλλο έμεινε ζωντανός.

Και τέλος, η ΑΕΚ, έφερε το σπουδαιότερο αποτέλεσμα της βραδιάς, επικρατώντας με 4-1 της ισχυρής Λέγκια και παίρνοντας πολύ μεγάλο προβάδισμα για τα πλέι οφ του Europa League και την εξασφάλιση θέσης στη League Phase (τουλάχιστον του Conference League).

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η Κύπρος θα έχει τουλάχιστον δύο ομάδες στη League Phase (Πάφος, λογικά και η ΑΕΚ) ενώ η Ομόνοια απέχει πλέον ένα βήμα από το να γίνει η τρίτη εκπρόσωπος, με τον Άρη να χρειάζεται υπέρβαση στη Φιλαδέλφεια για να συνεχίσει να έχει ελπίδες.

