Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ισπανία – Κροατία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ισπανία υποδέχεται την Κροατία απόψε στις 21:45, σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής του UEFA Nations League 2026/27. Το παιχνίδι αφορά τον 3ο όμιλο της League A και θα διεξαχθεί στο Ramón Sánchez-Pizjuán της Σεβίλλης. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την Ισπανία να έχει τον πρώτο λόγο. Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται στο 1.32, η ισοπαλία στα 5.50, ενώ το διπλό της Κροατίας στα 9.25.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.44, με κεφαλιά στα 5.50 και με πέναλτι στα 6.80.

Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να σημειωθεί απευθείας από φάουλ προσφέρεται στα 14.50, ενώ το αυτογκόλ στα 29.00. Το σενάριο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ δίνεται στα 11.75.

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