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Τα… σκάει χοντρά η Μπάγερν για Όλμο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι η Μπάγερν Μονάχου σκοπεύει να προσφέρει 80 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα για τον Ντάνι Όλμο, τον Γενάρη.

Πρόσφατο ρεπορτάζ του «Sky Sports» είχε αποκαλύψει την πρόθεση της Μπάγερν Μονάχου να κινηθεί για την απόκτηση του Ντάνι Όλμο από την Μπαρτσελόνα, στην προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Με τους Βαυαρούς να ενισχύουν το ρόστερ τους, αλλά και να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των Μίκαελ Ολίσε ή Τζαμάλ Μιουσιάλα, στο ίδιο «παράθυρο»...

Η «Sport» το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, ωστόσο. Με το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας να αναφέρει ότι η Μπάγερν έχει ήδη προσεγγίσει τον ατζέντη του Ισπανού μέσου και ετοιμάζει πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από τους Καταλανούς!

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, ο ίδιος ο Ολμο φέρεται να είναι θετικός στην επιστροφή του στην Bundesliga, στην οποία αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με τη φανέλα της Λειψίας, καταγράφοντας 17 γκολ σε 107 εμφανίσεις.

Για την ιστορία, ο 28χρονος διεθνής χαφ δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στο αρχικό σχήμα της Μπαρτσελόνα, συναγωνιζόμενος τον Φερμίν Λόπεθ για μία θέση βασικού στην 11άδα.

sport-fm.gr 

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