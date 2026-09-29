Στην… αντεπίθεση ο διευθύνων σύμβουλος της Σίτι

Ένας… χαμός με τις κατηγορίες και τις πιθανές ποινές της Μάντσεστερ Σίτι, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του συλλόγου να μιλά για την στάση της ομάδας σε όλα αυτά.

Μίλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βγει άκρη. Έχουν ενημερωθεί σχεδόν όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ για την κατάσταση που επικρατεί!

Όσοι περιμένουν να βγει γρήγορα η απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι, θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Έτσι λέει τουλάχιστον, ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας. Οι «πολίτες» θα παλέψουν ενάντια στις κατηγορίες που τους βαραίνουν, για να βγουν νικητές. Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως;

Συγκεκριμένα, ο Φεράν Σοριάνο, έχει ενημερώσει τα διοικητικά στελέχη όλων σχεδόν των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, λέγοντας πως θα γίνει… μάχη, για να αντιμετωπιστούν οι κατηγορίες που βαραίνουν τον σύλλογο. Μάλιστα, ανέφερε πως η κατάσταση αυτή, κρατά οκτώ χρόνια τώρα, όμως αναμένεται να κρατήσει κι άλλο.

Συνεπώς, οι κατηγορίες μένουν, οι αποφάσεις και οι πιθανές τιμωρίες όμως, ίσως αργήσουν, κάτι που σίγουρα δε θα κάνει χαρούμενους όλους τους… υπόλοιπους, που απαιτούν δικαιοσύνη!

england365.gr