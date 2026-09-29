Euroleague: Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» αρχίζει με ντέρμπι και μεγάλες αναμετρήσεις

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη EuroLeague κάνει τζάμπολ, με τη 2η αγωνιστική να φέρνει από νωρίς σημαντικές αναμετρήσεις και δυνατές δοκιμασίες για τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις, ενώ η Ρεάλ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Εφές.

Εκτός αυτών, ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ξεχωρίζουν ακόμη το ιταλικό ντέρμπι Αρμάνι-Βίρτους και η αναμέτρηση της Dubai BC με την Μπαρτσελόνα.

Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports Start): Η Ντουμπάι θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Τόκο Σενγκέλια, ο οποίος αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του μετά την αποχώρησή του. Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νίκη στην πρεμιέρα.

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5HD): Η Εφές υποδέχεται τη Ρεάλ, η οποία πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη ως κάτοχος του Super Cup και θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από την Ντουμπάι στην πρεμιέρα. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο καλείται να περιορίσει το πλούσιο επιθετικό ταλέντο της «Βασίλισσας» και να αντιδράσει μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν (20:45, Novasports 6HD): Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φιλοξενεί την Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να έχουν μπροστά τους μία από τις πιο δύσκολες αποστολές της αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές Τουρκίας έκαναν πρεμιέρα με νίκη επί της Βίρτους, ενώ οι Βαυαροί πραγματοποίησαν σπουδαία έκπληξη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 2HD): Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μετά το σοκ της πρεμιέρας, η Χάποελ ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα από την Μπάγερν, όμως θα βρει απέναντί της ένα σύνολο που ποντάρει σημαντικά στη δύναμη της έδρας του.

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports Extra 4): Ιταλικό ντέρμπι στο Μιλάνο, με την Αρμάνι να αναζητά την πρώτη της νίκη στη EuroLeague μετά την ήττα της πρεμιέρας. Η Βίρτους του Άλεξ Μούμπρου έχει ήδη αντιμετωπίσει την αντίπαλό της στο ιταλικό Super Cup και θέλει να δείξει πως βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από εκείνη την αναμέτρηση. Και οι δύο ομάδες έχασαν στην 1η αγωνιστική.

Βαλένθια-Μπασκόνια (21:30, Novasports 3HD): Ισπανική μονομαχία στη «Roig Arena», με τη Βαλένθια να υποδέχεται την Μπασκόνια σε ένα παιχνίδι όπου αναμένεται υψηλό τέμπο και σκορ, με βάση το αγωνιστικό στυλ των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι θέλουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.

Παρί-Παρτίζαν (21:45, Novasports 5HD): Η Παρτίζαν δίνει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της στη φετινή EuroLeague, ταξιδεύοντας στο Παρίσι μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της. Ο Ζοάν Πεναρόγια περιμένει διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με εκείνο κόντρα στη Μιλάνο, καθώς η Παρί παίζει σε πολύ υψηλό ρυθμό και εκτελεί νωρίς στις επιθέσεις της, ψάχνοντας αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό.

sport-fm.gr