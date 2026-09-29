Η Εθνική Ελλάδας «τρομάζει» την Ευρώπη!

Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία μέσα στο σπίτι της και με το ιστορικό «διπλό» με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ πέτυχε κάτι που φάνταζε αδιανόητο. Νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία, είναι πλέον επικεφαλής στον 2ο όμιλο της Α΄ Κατηγορίας με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες και στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που πέρασε ως αλλαγή, λίγα λεπτά προηγουμένως (59΄) σκόραρε το χρυσό γκολ (74΄).

Η γαλανόλευκη «τρομάζει» ξανά την... ποδοσφαιρική Ευρώπη και αποδεικνύει ότι διαθέτει ταλέντο να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα... μάτια και η Α΄ Κατηγορία στο Nations League είναι η πραγματική της θέση. Με το διπλό επί της Γερμανίας, η Ελλάδα συμπλήρωσε το παζλ των θριάμβων, έχοντας πλέον νικήσει και τις πέντε κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία).

Από το μακρινό 1957 στη χωμάτινη Λεωφόρο, μέχρι το «χρυσό» 2004 και το έπος της Κυριακής στο «WWK Arena».

13/03/1957: Ισπανία/Κύπελλο Φιλίας (2-0)

05/10/1957: Γαλλία/Κύπελλο Φιλίας (2-1)

04/03/1972: Ιταλία/Φιλικός Αγώνας (2-1)

07/06/2003: Ισπανία/Προκ. Euro 2004 (0-1)

25/06/2004: Γαλλία/Euro 2004 (0-1)

10/10/2024: Αγγλία/Nations League (1-2)

27/09/2026: Γερμανία/Nations League (0-1)

Ξεσηκωμός!

Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα τέθηκαν σε διάθεση τη Δευτέρα και μέσα σε λίγες ώρες η ζήτηση εκτοξεύτηκε. Η λίστα αναμονής για τα δύο παιχνίδια έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000, γεγονός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δημιουργήσει δυναμική γύρω από την προσπάθειά της και ο κόσμος δείχνει έμπρακτα ότι θέλει να βρίσκεται στο πλευρό των διεθνών. Το πρώτο μεγάλο ραντεβού είναι την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου (21:45), όταν η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Τρεις ημέρες αργότερα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (21:45), η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.

Kλήση για Τσάπρα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να καλέσει τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Παναθηναϊκού για να έχει παραπάνω ασφάλεια στο δεξί άκρο της άμυνάς του, αφού ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το παιχνίδι με τη Γερμανία. Να σημειωθεί πως τραυματίας είναι και ο Λάζαρος Ρότα.