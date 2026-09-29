Ο Ινφαντίνο για την αναδιανομή πόρων στις ομοσπονδίες

Σε αυτή την επιστολή, που απευθύνεται στους αντιπροέδρους του και κοινοποιήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA, ο Ινφαντίνο απάντησε σε αίτημα που υπέβαλαν δέκα ημέρες νωρίτερα ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, να διατεθούν «τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια» σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, αντλώντας από τα αποθεματικά της FIFA, τα οποία εκτιμούν σε «περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι το αίτημά τους θα εξετασθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στις 15 Οκτωβρίου. Για τον σκοπό αυτό, τους κάλεσε να «υποβάλουν τα οικονομικά μοντέλα, τις υποθέσεις και τις υποστηρικτικές πληροφορίες στον Γενικό Γραμματέα (σ.σ. Ματίας Γκράφστρεμ) ώστε να μπορέσουν να «επαληθευθούν από τις αρμόδιες επιτροπές της FIFA, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς του οργανισμού».

Ο Ιταλοελβετός παράγοντας αρνήθηκε να «προδικάσει το ποσό» της ανακατανομής. «Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και εγκρίσεις, κανένα προκαταρκτικό ποσό δεν μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη δέσμευση προς τις ομοσπονδίες-μέλη», υποστήριξε.

«Θα υποστηρίξω το υψηλότερο επίπεδο πρόσθετης χρηματοδότησης που μπορεί να παρασχεθεί υπεύθυνα μέσω της διαδικασίας χρηστής διακυβέρνησης της FIFA, να εφαρμοστεί δίκαια και να υποστηριχθεί από διαφανείς μηχανισμούς», διαβεβαίωσε περαιτέρω ο κ. Ινφαντίνο. «Η φιλοδοξία είναι ευπρόσδεκτη. Τα οικονομικά στοιχεία, η διακυβέρνηση και η εφαρμογή πρέπει τώρα να την υποστηρίζουν. Ένα μόνο άτομο μπορεί να ξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά δεν μπορεί να είναι αρκετό για να ορίσει μια ολοκληρωμένη πολιτική», εξήγησε.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στις 15 Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ανοίγματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ένα έργο που πρωτοστάτησε μονομερώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Η πρόσφατη εμπορική πρόταση, που αποσύρθηκε, στόχευε στο να επιτρέψει στην FIFA να επενδύσει περισσότερο στο ποδόσφαιρο και όχι να αντικαταστήσει την υποστήριξη που θα μπορούσε να παρασχεθεί υπεύθυνα από τους υπάρχοντες πόρους», επανέλαβε ο επικεφαλής του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου.

Παρ' όλα αυτά, η πρωτοβουλία του συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και αποδυνάμωσε τη διοίκηση του, προκαλώντας αρκετές εκκλήσεις για την παραίτησή του. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο πρότεινε διαβούλευση με τις ομοσπονδίες για τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών του οργανισμού, σε επιστολή προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Υποσχέθηκε να εξετάσει τις προτάσεις στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου, η οποία αναμφίβολα θα είναι ένα γεγονός με υψηλά διακυβεύματα.

Εν τω μεταξύ, παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος για την επανεκλογή του ως πρόεδρος της FIFA, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, με την προθεσμία για τους άλλους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους να έχει ορισθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου.

sdna.gr