ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ινφαντίνο για την αναδιανομή πόρων στις ομοσπονδίες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος δέχεται έντονη κριτική, έχει δεσμευθεί να αναδιανείμει τους πόρους του οργανισμού πιο δίκαια στις 211 ομοσπονδίες-μέλη του, αλλά χωρίς να «προδικάσει το ποσό», σύμφωνα με επιστολή προς τους προέδρους των έξι συνομοσπονδιών.

Σε αυτή την επιστολή, που απευθύνεται στους αντιπροέδρους του και κοινοποιήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA, ο Ινφαντίνο απάντησε σε αίτημα που υπέβαλαν δέκα ημέρες νωρίτερα ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, να διατεθούν «τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια» σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, αντλώντας από τα αποθεματικά της FIFA, τα οποία εκτιμούν σε «περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι το αίτημά τους θα εξετασθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στις 15 Οκτωβρίου. Για τον σκοπό αυτό, τους κάλεσε να «υποβάλουν τα οικονομικά μοντέλα, τις υποθέσεις και τις υποστηρικτικές πληροφορίες στον Γενικό Γραμματέα (σ.σ. Ματίας Γκράφστρεμ) ώστε να μπορέσουν να «επαληθευθούν από τις αρμόδιες επιτροπές της FIFA, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς του οργανισμού».

Ο Ιταλοελβετός παράγοντας αρνήθηκε να «προδικάσει το ποσό» της ανακατανομής. «Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και εγκρίσεις, κανένα προκαταρκτικό ποσό δεν μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη δέσμευση προς τις ομοσπονδίες-μέλη», υποστήριξε.

«Θα υποστηρίξω το υψηλότερο επίπεδο πρόσθετης χρηματοδότησης που μπορεί να παρασχεθεί υπεύθυνα μέσω της διαδικασίας χρηστής διακυβέρνησης της FIFA, να εφαρμοστεί δίκαια και να υποστηριχθεί από διαφανείς μηχανισμούς», διαβεβαίωσε περαιτέρω ο κ. Ινφαντίνο. «Η φιλοδοξία είναι ευπρόσδεκτη. Τα οικονομικά στοιχεία, η διακυβέρνηση και η εφαρμογή πρέπει τώρα να την υποστηρίζουν. Ένα μόνο άτομο μπορεί να ξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά δεν μπορεί να είναι αρκετό για να ορίσει μια ολοκληρωμένη πολιτική», εξήγησε. 

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στις 15 Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ανοίγματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ένα έργο που πρωτοστάτησε μονομερώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Η πρόσφατη εμπορική πρόταση, που αποσύρθηκε, στόχευε στο να επιτρέψει στην FIFA να επενδύσει περισσότερο στο ποδόσφαιρο και όχι να αντικαταστήσει την υποστήριξη που θα μπορούσε να παρασχεθεί υπεύθυνα από τους υπάρχοντες πόρους», επανέλαβε ο επικεφαλής του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου. 

Παρ' όλα αυτά, η πρωτοβουλία του συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και αποδυνάμωσε τη διοίκηση του, προκαλώντας αρκετές εκκλήσεις για την παραίτησή του. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο πρότεινε διαβούλευση με τις ομοσπονδίες για τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών του οργανισμού, σε επιστολή προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Υποσχέθηκε να εξετάσει τις προτάσεις στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου, η οποία αναμφίβολα θα είναι ένα γεγονός με υψηλά διακυβεύματα.

Εν τω μεταξύ, παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος για την επανεκλογή του ως πρόεδρος της FIFA, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, με την προθεσμία για τους άλλους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους να έχει ορισθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. 

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τίτλοι για Μεντβέντεφ και Νταβίντοβιτς στην Κίνα

Τένις

|

Category image

Ποτσετίνο για Μάντσεστερ Σίτι: «Έχουμε ζήσει μία περίοδο εξαπάτησης»

Premier League

|

Category image

«Γιατί κάποιες ομάδες ευνοούνται και δεν μπαίνουν στην κληρωτίδα...»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Mάντσεστερ Σίτι: «Αθώοι με αδιάσειστα στοιχεία»

Premier League

|

Category image

Η Premier League ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένοχη - Η απόφαση και τα επόμενα βήματα

Premier League

|

Category image

Ένας χρόνος Ούγκο Μάρτινς στην ΑΕΛ – «Αυτό το έτος μου έδειξε ακριβώς αυτό...»

ΑΕΛ

|

Category image

Εθνική Νεανίδων Κ-19: Κλήση για δύο φιλικά στο Μαυροβούνιο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ο Αλ Κελαϊφί προανήγγειλε την «World Football Clubs»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ρούνεϊ για Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θα ένιωθα άνετα, επειδή δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε»

Premier League

|

Category image

Aφήνει τη Λίβερπουλ για τη Γιουβέντους ο Άλισον

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πιο έτοιμος, για να... συστηθεί ξανά ο Ουγκμπό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μένει και το 2027 στην Aston Martin ο Αλόνσο

AUTO MOTO

|

Category image

Οι αναφορές του Κόντη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Έχουμε προβλήματα αλλά δεν θα κλάψουμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Οι Εθνικές προσδοκίες και η σούμα στο... φινάλε

After Derby

|

Category image

Διαβαστε ακομη